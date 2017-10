Excarcelados por motivos de salud

Los motivos de salud han permitido a algunos condenados salir de prisión o no llegar a ingresar, aunque en la mayoría de casos cuando ya tenían una pena firme a sus espaldas. Abogados penalistas consultados por este periódico coinciden en señalar las dificultades que existen para conseguir la excarcelación por enfermedad, incluso terminal y principalmente cuando el preso se encuentra en situación preventiva.

La Audiencia rechazó este mes la puesta en libertad de un preso en esta situación que había sido detenido después de haber cometido un robo con fuerza en Redondela, a pesar de encontrarse en fase terminal al considerar que no existe dato alguno del que se desprenda que el tratamiento no pueda recibirlo en el centro penitenciario.

Existen excepciones. En noviembre del año pasado, el juzgado decretó la libertad provisional para Marino Giménez, investigado por presunta extorsión a vendedores ambulantes, debido a los informes médicos sobre su obesidad mórbida. En marzo de este año, el juzgado de Cangas ordenó su reingreso en prisión.

El hostelero vigués Telmo Domínguez salió de prisión en 2016 donde cumplía un total de 11 años de cárcel por dos condenas de tráfico de drogas, tras haber cumplido dos años y medio en prisión provisional y otros dos de cumplimiento efectivo. Logró la libertad condicional acogiéndose a los beneficios del grado penitenciario 100.2 con los motivos de enfermedad de forma accesoria.

Juan Carlos González Martín, ‘Culebra’, condenado a seis años de prisión por liderar una trama de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, tiene su ingreso en la cárcel en suspenso por graves motivos de salud. Cada seis meses, debe someterse a un examen forense para determinar si sigue en libertad.