La Eurorregión ve competitivo el Vigo-Oporto en 90 minutos

La ratificación por la Cumbre Ibérica del desarrollo del corredor ferroviario Vigo-Oporto para 2019 y con un viaje a realizar en 90 minutos fue lo más llamativo para la Eurorregión, acogido de forma positiva por los alcaldes portugueses, en especial el de Valença, donde para el tren, y de forma más tibia por el Eixo Atlántico de municipios. Su secretario, Xoán Vázquez Mao, reconoció no obstante que un Vigo-Oporto en 90 minutos "es competitivo, mejora la carretera" aunque recordó que se trata de una decisión ya conocida. Señaló que el tren Vigo-Coruña está en 80 minutos y bajará a 70. "90 minutos es competitivo. Pero es posible bajar a 70. Hay problemas en la salida de Oporto, en el puente de Tui, donde hay que bajar velocidad, y sobre todo en el tramo de Galicia. Si se hace la salida sur de Vigo se ahorraría entre 10 y 15 minutos", explicó. El Tren Celta necesita dos horas y quince para hacer Vigo-Oporto, con paradas en Valença, Viana y Nine-Braga.

"Si comparamos esta Cumbre con las anteriores ha sido mejor, comparándola con las expectativas no ha sido satisfactoria", señaló Mao. Recordó que han quedado pendientes, "porque ni se tocaron", asuntos como la reforma del tratado de Valencia, y anotó que se han encontrado soluciones parciales con la ampliación de los kilómetros de actuación de los bomberos "aunque no resuelve el problema". También anotó que no han tomado en consideración la comisaría conjunta Chaves-Verín, cuando sí se ha planteado en otras partes de la frontera, y no se ha invitado a los agentes de la cooperación transfronteriza. "No han tenido tiempo para encontrarse con la sociedad civil lo que deslegitima su discurso", añadió el secretario del Eixo.

Apunta que "venden como panacea lo que ya estaba acordado, la electrificación de la línea Oporto-frontera, el mismo tren desde hace once cumbres", ironizó. Con todo, señala como el principal déficit que en la Cumbre no se ha hablado de la Salida Sur ferroviaria de Vigo, una variante clave. "No va a ser una Cumbre para estar felices aunque esperaremos cuál es la actitud de los gobiernos y cómo enfocan la cooperación transfronteriza".