Europa exige el fin del modelo de estiba que opera en Vigo

La Comisión Europea se ha puesto dura y esta semana acaba de amenazar a España con sanciones muy importantes si no pone fin de inmediato al monopolio en el sistema de estiba que hay en varios puertos, entre ellos el de Vigo, pero no en Marín, lo que llevó a la salida parcial de Maersk ante las mejores condiciones de la terminal de Pontevedra, donde hay libre contratación. Bruselas acaba de enviar al Diario Oficial de la UE un aviso al Gobierno de que de inmediato tiene que cumplir la sentencia firme del Tribunal de Justicia comunitario. Si no lo hace, se enfrentará a multas de hasta 200.000 euros al día. El Ejecutivo asegura que no puede trasladar el fallo al estar en funciones y sin legislativo. Pero Bruselas ha sido clara: que se cumple la sentencia y liberalice la estiba. Justo lo que también pide la Autoridad Portuaria viguesa como solución. En Vigo funciona la Sagep, heredera directa de la Sociedad Estatal de Estiba. La Sagep está integrada por empresas logísticas, entre ellas Termavi y Pérez Marítima, la que gestiona el puerto de Marín y se ha llevado Maersk. Según la legislación que ha castigado el tribunal europeo, pero en vigor aún, todos los cargadores tienen obligatoriamente que contratar el personal de la Sagep, con tarifas muy altas que encarecen el servicio. Maersk fue la primera, pero quizá no la última.

En todo caso, la Comisión ha dado el paso final tras varios avisos. El anterior, en abril, cuando decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se inicie un procedimiento sancionador por incumplir la sentencia de 11 de diciembre de 2014, que obligaba al Gobierno a modificar el sistema monopolístico de los trabajadores de los puertos. La resolución judicial censuró el funcionamiento de las empresas estibadoras, que se integran en una sociedad y contratan al personal que indica esta sociedad. Esta práctica, determinó la sentencia, va en contra del artículo 49 del Tratado de la UE. Desde que el Tribunal de Justicia de la UE emitió la sentencia, sin embargo, el Gobierno no ha iniciado el proceso de reforma legislativa.

Fomento tras conocer la anterior resolución habló con estibadores y patronal con el fin de modificar la ley y liberalizar el sector, como pedía el alto tribunal comunitario. Sin embargo, las propuestas que dieron estibadores y patronal eran diferentes y no se pudo llegar a un acuerdo. Tampoco en Vigo. n