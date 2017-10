“Esto ya no volverá a ser lo que era”

nnn Las primeras semanas tras los incendios han sido duras y tristes para los vecinos de las zonas afectadas. Francisco, voluntario de los comuneros en Fragoselo llegaba a afirmar que “este monte ya no volverá a ser lo que era”. Al pie del parque forestal para impedir el acceso de usuarios por motivos de seguridad, explicaba que “para nosotros era nuestro punto de encuentro, de reunión en los merenderos, de fiestas, de pruebas deportivas... Ahora, está todo quemado y lo que queremos es que se regenere”.Él también sufrió las consecuencias del fuego. “Las llamas destrozaron toda mi maquinaria, se llegaron a meter en una furgoneta, fue terrible, lo pasamos muy mal”, recordaba. Todavía hoy, admite que hay miedo.

“Con estas temperaturas tan altas el temor no se pasa”, explicaba Sonia, otra vecina de Fragosela. Su familia tuvo que dormir en un hotel aquel día y las llamas arrasaron los aparejos y la parte destinada a los animales, su modo de subsistencia. “Han sido días difíciles, porque el tejado de la casa se vio afectado también y aunque vinieron peritos a valorar los daños, todavía estamos pendientes de solución”.

Ahora, ella será una de las voluntarias para limpiar el monte, “claro que iré, hay que ayudar en todo lo posible”. Además de los daños materiales, lo ocurrido les ha pasado otra factura, la emocional. “Mi hija pequeña, de seis años, está traumatizada por lo que ocurrió, todavía tiene pesadillas por las noches con el fuego”. El paisaje es desolador y aún ayer se podía ver alguna columna de humo, “son los rescoldos del monte que se reavivan”, explicaba una vecina.

El camino hacia Chandebrito lo explica todo. Muestra el recorrido de un fuego que cercó decenas de viviendas y dejó su huella humeante.

En esta parroquia vecina, los residentes están cansados de revivir las horribles escenas del domingo 15 de octubre. “Más que miedo es inquietud, porque ahora como no se quemen las piedras...”, se lamentaba un residente.

Allí, ayer también hubo reunión para actuar en el monte. “Nos avisaron de que es mejor no acceder a las zonas quemadas”, explicaban mientras aseguraban que “los daños están ahí, a la vista” sin que aún se les haya dado una solución. “Esperemos que no se olviden de nosotros”.

Mientras, en el Colegio Balaídos de Vigo ayer se llevaba a cabo una jornada solidaria para recaudar fondos para los afectados por los fuegos, con actuaciones, rifas y diversos talleres.n