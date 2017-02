Los estibadores creen que hay un acoso contra su colectivo

nnn El responsable de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar en el Puerto de Vigo, Sergio Rodríguez, aseguró que la intención de los estibadores no es paralizar el puerto vigués, pero irán a la huelga para defender sus empleos si el Gobierno persiste en aprobar un decreto que consideran como un "ERE encubierto".

Tal y como ha trasladado en una entrevista en Radio Galega, recogida por Europa Press, los estibadores entienden que el Ministerio de Fomento "quiere deshacerse de -sus- empleos indefinidos y estables, con indemnizaciones públicas, y después -contratarles- desde una ETT", ante lo que ha aseverado Sergio Rodríguez que defenderán sus empleos hasta "donde permita la legalidad".

En concreto, sostiene que a través de la propuesta de decreto, Fomento "lo que quiere es deshacerse de trabajadores con condiciones pactadas en convenios colectivos, para poder regular de nuevo, desde cero, unas condiciones marcadas única y exclusivamente por las empresas". "El decreto aún va más allá, premiando el trabajo temporal", añadió.

En este marco, incidió en que los empleados no entienden "que si la empresa no tiene pérdidas, se le proponga un ERE, más aún pagado con dinero público, y que después vuelva a contratar desde una ETT". "En los últimos tiempos se está haciendo un ataque, un acoso y derribo, contra nuestro sector y nuestro colectivo de trabajadores", advirtió.

Así las cosas, recordó que los estibadores trabajan para "empresas privadas", que "tienen unos beneficios", y ha sido el Ministerio el que, "de repente, sacó un decreto de debajo de la mesa" que "va más allá de lo que dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea" y deja a los trabajadores "en una situación compleja".

"La sentencia obliga a la liberalización del sector, no a la desregularización que propone el Ministerio con ese decreto", ha mantenido Rodríguez, que tras negar que haya huelga encubierta en los puertos --como afirma la patronal-- ha subrayado que lo que quieren los estibadores es que se subroguen sus contratos y tener estabilidad laboral. "Esperamos que se llegue a un acuerdo", zanjó. n