La estiba suspende la huelga y favorecerá la negociación

n n n Los sindicatos de estibadores portuarios comunicaron ayer a última hora de la tarde que suspenden las dos jornadas de huelga para el lunes 6 y miércoles 8 de marzo tras comunicar todos los grupos parlamentarios de la oposición que no apoyarían el decreto del Gobierno. El objetivo es crear un clima de normalización laboral que anime al Ministerio de Fomento a "salir de su cerrada posición e invite a la negociación real, mediante la constitución de una mesa de diálogo sobre la modificación del decreto ley presentado por el Gobierno para su convalidación".

La Sociedad General de Estiba Portuaria (Sagep) cuenta en Vigo con 110 estibadores, que ya estaban preparados para iniciar la jornada de huelga con el fin de mantener sus empleos, pues con el decreto se veían "en la calle en el plazo de tres años".

María Bamio, presidenta de la Asociación de Transportistas de Contenedores de Vigo, mostraba ayer preocupación por la huelga antes de cononocer su suspensión y señaló que serían los principales afectados al no poder llevar en tiempo y hora la mercancía a las principales ciudades, al impedir a los conductores realizar el viaje de ida y vuelta en el mismo día.

Los alimentos, el granito y el motor serían algunos de los sectores económicos afectados por la convocatoria.

Con la decisión de suspender la huelga los días 6 y 8 de marzo "los trabajadores mostramosnuestra disposición al diálogo y esperamos que sea correspondida por el Ministerio y por la patronal Anesco", expone Antolín Goya, coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar. "Para evitar el conflicto no se puede pedir a los despedidos que sean razonables. Lo razonable es garantizar la continuidad en el empleo a los trabajadores, que no es otra cosa que la subrogación laboral establecida en el Estatuto de los Trabajadores", explica el sindicalista.

Goya concluye que "no se puede seguir atribuyendo a la Sentencia del TJUE el despido de los trabajadores portuarios que, en realidad, es una decisión política de Puertos del Estado, ratificada por el ministro de Fomento".

La ue presiona al gobierno

Mientras tanto, la Comisión Europea instó ayer nuevamente a España a aprobar cuanto antes en el Congreso la reforma del sector de la estiba con el fin de evitar una sanción por incumplimiento de la normativa europea. El Ejecutivo comunitario llama asimismo al Gobierno español a avanzar en el diálogo social con el fin de "garantizar que la reforma se implemente con el menor impacto posible".

Así lo indica la comisaria de Transportes de la UE, Violeta Bulc, en una carta remitida al ministro español de Fomento, Íñigo de la Serna, después de que el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobara el Real Decreto Ley de la reforma del sector, un texto que ahora debe ser convalidado en el Congreso en el plazo de un mes para que España no sea multada.n