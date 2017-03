El conflicto de la estiba está resultando letal para Vigo y los sucesivos anuncios de huelgas han provocado que las dos navieras más importantes -Hapag-Lloyd y Maersk- hayan decidido trasladar todo o parte de su tráfico a Portugal para evitarse problemas con la descarga de contenedores. Y a ello se añade la situación del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF), que según comunicó al consejo de administración del Puerto el presidente, Enrique Lopez Veiga, se solucionará este mes. Pero de momento, tanto en febrero -ya confirmado por la estadística- como en marzo -avanzado- la caída de los tráfico ha sido rotunda.

López Veiga lamentó que se haya cancelado una escala de Maersk y de momento las cuatro de Hapag Lloyd que, ante la posibilidad de que la huelga de estibadores se llevase finalmente a cabo, han preferido descargar sus mercancías en Portugal. Ha tenido efectos en los contenedores, con un descenso del 7,5 en febrero y un 4,1 en el acumulado. Y en marzo, según adelantó López Veiga, las cifras serán incluso peores.

En este ambiente negativo destaca la caída de un producto clave para Vigo, la pesca congelada, que, en febrero, retrocedió un -11,95% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y que, en el acumulado anual, descendió también un -4%, lo que, a grandes líneas, supuso que la dársena perdiese hasta 4.689 toneladas de esta mercancía en solo un mes.

Para el presidente portuario, se trata de una situación “anormal”, consecuencia añadida a la estiba del “efecto PIF” y el “desvío a Leixoes” de esta mercancía, donde no existe tanta rigidez en los controles sanitarios como la que padece Vigo y que se ha llevado por delante tráficos que antes llegaban aquí sin problema alguno. Recientemente, un grupo chino que exportaba por Vigo sus productos -pota- decidió desviar todo por Leixoes y no volver a Guixar tras sufrir el atasco de sus contenedores por los inspectores del PIF..López Veiga confía, no obstante, en que a lo largo del mes de abril “tengamos ya soluciones”, fruto de las conversaciones “al más alto nivel” iniciadas hace semanas con el Ministerio de Sanidad dependiente de Dolors Montserrat, con quien existe una “muy buena sintonía” y que ha mostrado su total disposición en la búsqueda de una solución para el caso de Vigo. “Tengo confianza en que este asunto se solucione en este mes de abril, porque el desvío de tráficos a Leixoes es muy preocupante”, indicó.

Pese a los malos resultados registrados el pasado mes de febrero, López Veiga explicó que la cuenta de resultados presenta una cifra de negocio con un +5,36% de incremento respecto a febrero de 2016. El resultado de explotación obtenido se sitúa en un resultado positivo de algo más de 83.000 euros, mejorando el obtenido en febrero de 2016, que fue negativo en -134.000 euros. La cifra de negocio alcanza el importe de 4.056.000 euros (+5,38%).

Añadió por último sobre la estiba que el Gobierno que “tiene que acatar una sentencia del TJUE” y liberalizar el sector y “no existe alternativa”, ya que España se enfrenta a multas millonarias que “deberán pagar todos los ciudadanos”.