Españoles a la fuerza del Brexit

El Brexit ha llevado la angustia a miles de británicos residentes en España: se calcula que entre los instalados de forma permanente y los que pasan largas temporadas serían al menos 300.000, la mayoría en Levante. Pero también en Vigo hay una importante colonia que comienza a pensar qué hacer si como parece su país deja de pertenecer a la Unión Europea, lo que supone de forma automática perder la condición de ciudadanos comunitarios para convertirse en extranjeros de terceros países, con problemas para la residencia y privados de sus actuales derechos europeos, entre ellos la sanidad. Así estarán 231 personas censadas en Vigo con nacionalidad británica. Entre España y Reino Unido no hay convenio de doble nacionalidad, así que la única solución segura pasa por hacerse españoles. Y no es fácil ni rápido.

Lo cuenta James Skinner, que fue cónsul del Reino Unido en Galicia, y que a pesar de estar casado con española, con hijos vigueses y residencia larga en la ciudad, anota lo difícil que resulta cambiar de pasaporte. “Hay algunos británicos que conozco que ya han comenzado el proceso de solicitar la nacionalidad española debido a las consecuencias del Brexit y el efecto que tendrá sobre la residencia", explica. "El proceso es complicado pero lo más importante son los pasos que hay que tomar y los plazos que determinaran que el Ministerio de Justicia acepte todo el papeleo y otorga la nacionalidad”, cuenta sobre su experiencia de recogida de datos. Otros británicos afincados desde hace años en Vigo admiten que están a la espera de qué ocurre y cuáles serían las condiciones del Brexit antes de dar el paso. Coinciden en que no hay ni un solo residente del Reino Unido que no lamente la convocatoria del referéndum por Cameron y el resultado, que les ha complicado la vida. "A ver cómo es la salida", lamentan.

Para poder ser español hay tres opciones fundamentales: residencia corta y doble nacionalidad para latinoamericanos y portugueses o diez años seguidos en España antes de solicitar la nacionalidad. Al estar casado con español el trámite se acorta, pero en ningún caso es automático. No hay una vía rápida.

Lo primero son los papeles principales: pasaporte o DNI, certificado de nacimiento, certificado de residencia, empadronamiento, certificado de matrimonio. Luego los certificados de buena conducta tanto de España como del país de origen. Y finalmente, las pruebas del Instituto Cervantes que son dos: CCSE y DELE. El primero para demostrar conocimientos de España, por ejemplo la Constitución (sumamente importante), cultura, geografía e historia. El segundo, un examen de español, del que Skinner está exento por haber nacido en Argentina, aunque el resto de sus compatriotas están obligados a superar. Todo la documentación debe ser traducida al castellano por traductor jurado y luego compulsada por notario.