"Éramos un grupo de gente que veníamos a resolver problemas, no un rebaño"

¿En qué se parecían ustedes a los políticos de hoy?

Aunque es un tópico decirlo, todo era distinto, muy distinto. Éramos gentes que íbamos a la política para resolver problemas del entorno, de la provincia y eso suponía que no ibas a meterte en el partido para escalar, como ahora, que sirven al interés del partido no del ciudadano, esa es la diferencia. Todos teníamos nuestra profesión. Recuerdo de Victor Moro, que era el número 1, que me decía que íbamos a ser diputados al estilo republicano, a defender los intereses de la provincia y de la gente, "yo con la pesca y tú con la educación", me decía. Había economistas, empresarios, ingenieros, un conjunto de gente muy formada que no éramos ovejas de un rebaño cada uno iba a resolver lo que creía y así salió adelante el Estatuto de Autonomía tras las elecciones. No mandaba el partido, nosotros le decíamos al partido por donde ir: democracia de abajo a arriba.



¿Entonces cualquier tiempo pasado...?

Perdimos mucho democráticamente y se está comprobando. En Inglaterra se vota a representantes que la gente conocen, tienen que presentar gente de valía si no, no le votan. A ver si alguien es capaz de decir los siete representantes de la provincia. Había un interés general desde el Partido Comunista a Alianza Popular para sacar adelante un proyecto de país, hoy ya me dirán, con el Tribunal Constitucional corrigiendo al Gobierno.



¿Qué era UCD?

No era un partido al estilo de estos (de hoy), era un grupo con gente muy valiosa. Estaba Sancho Rof, Pío, éramos un abanico de gente con ilusión. La UCD surgió de una coyuntura para presentarse a las elecciones generales de 1977, luego se convirtió en un partido y yo fui el representante de Galicia. Entonces organizaba reuniones en Santiago por el Estatuto de Autonomía o por la autopista.



¿Su relación con Suárez? ¿Era cómo le han retratado?

Recuerdo que un día me llamó para que le viera en La Moncloa para hablar de la isla de Cortegada. Suárez pasaba a mi lado para ir a su escaño y siempre me miraba y me decía, "Rivas, qué hay por Pontevedra". Siempre estaba interesado, tenía un encanto excepcional. Hasta el propio Rey se veía con nosotros. Entonces se le tenía cierta devoción porque era el jefe del Estado, que intervenía activamente y también equilibraba.