"En mi época de alcalde había agitadores casi profesionales, ahora Vigo está mortecino"

Ayer recibió un homenaje de sus compañeros. Recuerda que ha estado exactamente 42 años siete meses y 14 días de servicio activo en la Inspección de Trabajo de Vigo “y sin ninguna baja”, salvo el tiempo que pasó en dedicaciones especiales en primera línea de la política, en el Gobierno gallego, la Eurocámara y sobre todo el Concello de Vigo, donde logró la primera mayoría absoluta de la democracia, en 1995, con 15 concejales al frente del PP. Cuatro años antes había logrado 13. En 1999 dejó la Alcaldía sin poder repetir como candidato.



¿En todo este tiempo ha cambiado mucho la Inspección de Trabajo?

Sí, claro, antes había una atención más directa. Cambió la forma de hacer las cosas, había menos campañas, también éramos menos, más generalistas, más todos haciendo de todo, pero los nuevos tiempos trajeron nuevos quehaceres a la inspección. Ahora somos 21 en Vigo para toda la provincia.



Qué va a hacer? ¿Se jubila del todo o se plantea otras cosas?

Me jubilo como inspector de Trabajo y me tomaré algún tiempo sabático y después no lo sé. Siempre hay ofertas profesionales pero no tengo ninguna decisión definitiva.



Supongo que seguirá con interés lo que pasa en el PP vigués, en pleno congreso.

Con el interés con el que ve alguien que fue diez años presidente del partido. Me gustaría que se pusieran de acuerdo -Elena Muñoz y Javier Guerra- y hubiera una sola candidatura. Y si finalmente no hay, que a partir del día 17, el vencedor asuma que hay un único partido, nada de corrientes ni discrepancias.



¿Ve bien o mal al PP vigués?

Veo al PP necesitado de dinamización, sobre todo de más presencia en la calle, más contacto con la ciudadanía y tengo la convicción de que tiene mucho que hacer y que hay que trabajar porque sí que hay terreno.



¿Y Vigo, cómo lo encuentra ahora desde su experiencia en la Alcaldía?

Veo un Vigo que está más calmado que en mi época (1995-99). Entonces había agitadores casi profesionales. Pero veo en cambio un Vigo más mortecino. Antes había grandes proyectos en marcha, como la autopista Rande-Puxeiroso, la Circunvalación, la Baixada a Ríos, el Marco o el vial a la Universidad, tan importante. O la ampliación del túnel de Montero Rios, que alivió el tráfico en el centro. Ahora no veo grandes proyectos.



¿Que que habría que hacer?

Eso no me corresponde a mí, pero la vedad es que ahora hay más chapa y pintura que otra cosa.



Hace 20 años usted era alcalde de Vigo. ¿Cómo lo recuerda?

De mi época destaco la atención al día a día, no soy juez y parte pero creo que hicimos una buena gestión aunque como luego no volví a ser candidato no se puso en valor.



¿Le quedó esa espinita, no ser candidata de nuevo en 1999?

Pasó tanto tiempo que no, realmente no. Sí me hubiera gustado que se hubieran tenido otras formas para comunicarlo, pero no. Ni siquiera exigí ser candidato en 1995, me lo pidieron.