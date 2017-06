Entreculturas reúne cientos de firmas por los refugiados

El Mediterráneo se ha convertido en el gran cementerio de Europa, el año pasado con 5.000 refugiados fallecidos en sus aguas y otros 3.000 en lo que va de año. Para concienciar sobre la dramática situación que padecen las personas que huyen de la guerra, la ONG Entreculturas protagonizó ayer un acto en Samil con la pancarta “Yo tiendo puentes” desplegada en la réplica del puente de Rande situado en una piscina de esta playa y con una recogida de firmas en la que participaron cientos de personas.

La iniciativa se repitió estos días en 15 ciudades españolas, con la idea de llegar al menos a 30.000 firmas con las que pedir al Gobierno una política migratoria más justa y más humana.

Esta organización recuerda que en septiembre vence el plazo para que España ”cumpla con los compromisos de acogida adquiridos con la UE, con la previsión de 18.000 refugiados y con las cifras reales de apenas 2.000. Y cuando las personas finalmente llegan a España se encuentran un sistema de acogida sobresaturado y poco garantista”, señala su portavoz, José Barreiro.

“Queremos ser más hospitalarios, que no pongan muros sino que tiendan puentes, que no separen personas y que no cierren puertas a quien más lo necesita”, afirma la organización. Ponen como ejemplo a países como Canadá que fletó aviones para ir a recoger a los refugiados mientras “aquí miramos hacia otro lado y no afrontamos el problema, deberíamos ser más proactivos”.

Por otro lado, desde Entreculturas consideran que los ciudadanos de a pie son más solidarios, pero reclama un compromiso mayor. “Nos falta dar ese paso de poner la cara y salir a la calle. Nos hemos acostumbrado a la tragedia y a ver gente muriéndose en el mar. Es muy grave”, concluyeron.