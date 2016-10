Las enfermeras llamarán a los que no se vacunen de la gripe

“Me voy a vacunar porque me da miedo la gripe. Aunque no suelo enfermar ahora estoy jubilado y tengo que cuidarme. Era reacio por la aguja pero la doctora me lo recomendó, porque si viene la gripe será más floja con la vacuna”. Esto decía ayer el vigués Adolfo Iglesias (72 años) que hacía cola en el centro de salud de Pintor Colmeiro para pedir cita con la enfermera. La campaña de la gripe se estrenó ayer en los 150 puntos de vacunación de Vigo con el objetivo de llegar al 65% de la población de más de 65 años (el año pasado fue del 51%) y al 35% de los profesionales sanitarios. Los interesados podrán pedir cita hasta el día 23 de diciembre. Sin embargo, a finales de noviembre, el personal de enfermería de los centros de salud comenzará a llamar a todas las personas de 65 a 74 años o con factores de riesgo que no se hayan interesado por la vacuna para conocer los motivos y animarles a que se pongan esta protección. La iniciativa, conocida como “llamada activa”, comenzó el año pasado de forma experimental en la mitad de los centros de salud y el 92% de los llamados acudieron finalmente a vacunarse. Este año la “llamada activa” funcionará en todos los centros de salud.

La subdirectora médica de Procesos sin Ingreso y Urgencias, Elena Lorenzo, y la subdirectora de enfermería, Ana Estévez, presentaron ayer la campaña en el centro de salud Pintor Colmeiro, con el jefe de este centro, el pediatra Luciano Garnelo. Todos ellos recordaron que la gripe provocó el año pasado en Galicia 1.700 ingresos hospitalarios. En el caso concreto de Vigo fueron 280 los ingresados, de los que solo un tercio se habían vacunado y hubo 22 fallecidos.

La coordinadora de enfermería de Colmeiro, Marisa Miguélez, fue de las primeras en vacunarse ayer y además lo hace todos los años porque “me va bien, pero sobre todo por responsabilidad. Tengo pacientes crónicos en la consulta con patologías importantes y puedo transmitirles la gripe”. Anima al resto de compañeros a vacunarse y recuerda que “cuanta más gente se vacune menos posibilidad de que extienda”, concluyó.

En Pintor Colmeiro ninguna enfermera se hizo eco de la protesta de Satse, que proponía exigir una receta médica para vacunar por una discusión legal y primó “el interés común de la gente”, dijeron.

Luciano Garnelo, con la subdirectora Elena Lorenzo.



“La gripe es una enfermedad seria y mata”

“Tendemos a banalizar la gripe, pero lo cierto es que esta enfermedad mata”. Esto advertía ayer Luciano Garnelo. “Es de las vacunas más rentables que hay, seria conveniente que se la pusiera toda la población. En este momento está dirigida a la población de riesgo, los mayores de 60 años, las embarazadas, enfermos crónicos y personal sanitario. Es una vacuna muy segura y que básicamente no da complicaciones, que se debe poner cada año porque el virus va cambiando y conviene estar protegido”. Por otro lado, desmontó la afirmación de algunas personas reacias a vacunarse: “me la puse un año y cogí la gripe”. Según explicó, mucha gente confunde catarros con gripe y aseguró que al estar vacunado “la gripe es más suave y no hace que ingreses en la UCI”.

En algunos países como Estados Unidos la vacuna de la gripe ya está en el calendario oficial para toda la población, no solo la de riesgo, porque se toman en serio el coste social de la enfermedad, subrayó. n