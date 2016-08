La encuesta de Atlántico apura el trabajo de los partidos

Los partidos apuran el trabajo para mejorar los datos que les da el sondeo electoral elaborado por Infortécnica publicada este domingo por Atlántico.

El Partido Popular sería según esta encuesta el vencedor en las elecciones en Galicia. Obtendría entre 38 y 41 escaños,11 de ellos en Vigo y provincia. Teresa Egerique, número tres de la lista por Pontevedra, y también concejala viguesa, se mostró satisfecha con la encuesta, pero prudente. "El sondeo está ahí, pero nosotros vamos a trabajar para conseguir el mejor resultado, no vamos a darnos la mínima confianza ni a perder tiempo, la encuesta hay que confirmarla en las elecciones, no hay otra".

El PSOE lograría entre 17 y 19 escaños y se mantendría como segunda fuerza. El vigués Abel Losada, número 1 de la candidatura del partido socialista por la provincia, apuntó que "la encuesta, como todas, hay que tomarla con prudencia", señaló. Añadir que en el ámbito del trabajo seguirá "una línea clara, que será trasladar a la política autonómica las políticas de éxito del Concello de Vigo y de la Diputación de Pontevedra, que cumplen esa función de refuerzo de la redistribución de servicios públicos que es la esencia de la izquierda socialdemócrata".

En Marea-Podremos sumaría entre 11 y 12 escaños. Carmen Santos, cabeza de lista por la provincia, señala que en los últimos comicios "vimos como no se cumplían las encuestas, nos dedicamos a trabajar con la opinión de la gente en la calle", para explicar su programa, "para eliminar la corrupción, crear empleo de calidad y preservar el estado de bienestar".

Ciudadanos obtendría entre 0 y 2 escaños en O Hórreo. Juancho Chouza Sampedro, delegado territorial de Ciudadanos y portavoz, asegura que están "seguros de que vamos a entrar en el Parlamento de Galicia el 25-S y ahora se abren unas semanas para trabajar con el objetivo de que nuestra presencia sea decisiva."n