Los empresarios instan a ‘pelear’ por el tramo del AVE por Cerdedo

“La única forma de que Vigo se pueda subir al tren de Alta Velocidad es pelear por el tramo por Cerdedo”. Con estas declaraciones resumía el presidente del Círculo de Empresarios de Galicia, Juan Güell, la conclusión a la que se llegó en el encuentro que ayer mantuvo con el alcalde de Vigo para abordar la conexión de la ciudad con el AVE.

Güell tildó de “muy preocupante” la situación actual, ya que aseguró “quedaremos relegados si no hacemos un esfuerzo por variar una tendencia que lamentablemente tiene toda la pinta de que va por mal camino”. En este marco, el presidente de los empresarios hizo hincapié en que “lo que mantiene viva esa línea es el interés de los vigueses”. Añadió que “si damos a entender que no es importante o nos da igual, démoslo por perdido”.

Aunque reconoció que resultará caro hacer una segunda vía, insistió en que pese a ello “no tiene sentido dejar fuera a Vigo”. Consideró que no solo se ha cometido un error malo para la ciudad, sino también para la comunidad, pues “se ha perdido una oportunidad de vertebrar toda Galicia, con Madrid y la península pero también entre nosotros”, remarcó.

Junto a Güell, Caballero subrayó que el AVE hasta Vigo es “un objetivo irrenunciable; algo que esta ciudad demanda y va a seguir demandando”. El alcalde indicó que “si no sale en este momento, nunca más volverá a haber esta oportunidad y nos quedaremos marginados”. Una decisión que no solo afectará a la conexión con Madrid, ya que si Vigo se queda fuera de la Alta Velocidad también afectará a la salida sur: “Oporto no querrá venir por Santiago porque le será mejor ir a Madrid por Lisboa”, puntualizó. En este contexto, el regidor constató tras la reunión con Güell, que “hay una inmensa ola en favor del tren de alta velocidad”, por lo que seguirá manteniendo una ronda de contactos para contrastar opiniones.

Aseguró que Vigo se quedó fuera del tren de alta velocidad con Aznar y Fraga. “Ahora, Rajoy no quiere hacer el AVE por Vigo, una decisión consensuada con Feijóo”.

Luz verde para las obras en O Berbés de la Universidad

El PEPRI del Casco Vello aprobó la actuación en las casas número 11, 13 y 15 de O Berbés. Así, el alcalde anunció ayer la publicación de un informe favorable por parte de la Comisión de Seguimiento a la actuación de la Universidade de Vigo para la instalación de un edificio de I+D en los inmuebles cedidos por el Consorcio. Desde ahora se pueden acometer las obras de licitación, aunque primero tienen que hacerse las catas arqueológicas de urgencia en el terreno, por tratarse de una zona de afección, que dependerá de la Xunta de Galicia.n