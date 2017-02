Una empresa pacta con Cabral ocupar el Aero Club desde abril

n n n Una empresa de Vigo acaba de alcanzar un acuerdo con la Comunidad de Montes de Cabral para tener un derecho preferente de ocupación de los terrenos donde se encuentra hoy el Real Aero Club a partir del 1 de abril si no se renueva el contrato de alquiler, que venció el 31 de diciembre, aunque ha sido prorrogado por un tiempo mientras hay negociaciones. Aunque de momento el Aero Club y la Comunidad de Montes continúan sin llegar a un compromiso sobre el canon anual por el arriendo de los 180.000 metros: los comuneros reclaman 150.000 euros y la sociedad deportiva oferta la mitad, 75.000, asegurando que no tiene capacidad económica para más ante la bajada de socios.

El único pacto alcanzado ha sido dar un mes más de margen, hasta finales de marzo, para que el Aero Club pueda encontrar cómo afrontar el pago. Pero ahora parece más difícil que nunca.

La compañía viguesa Fechi SL, con sede en Porriño y actividades que incluyen desde la construcción a otras diversas, señaló que dispuesta a pagar los 150.000 euros reclamados para dedicar el espacio a actividades diversas de tipo deportivo y de ocio, así como culturales. No consta que se mantenga el uso del campo de golf, el único del municipio abierto en la actualidad, aunque no sería descartable. Otra sociedad deportiva, en concreto un club de tiro con arco y balística también ha planteado a la Comunidad de Montes hacerse con una parcela en el actual Aero Club para sus propias actividades. En este caso, los comuneros no pondrían impedimentos para que dicha agrupación pueda realquilar un espacio propio a Fechi SL, si finalmente se queda con la totalidad de las instalaciones. Al parecer, a favor de la empresa Fechi SL jugó también que uno de sus propietarios es vecino de la parroquia de Cabral.

Por su parte, los trabajadores del Aero Club mantienen sus protestas para reclamar un acuerdo que les permita seguir con sus empleos. La Comunidad de Montes advirtió de que en ningún caso se haría cargo de la actual plantilla si no se renueva el alquiler. Los empleados apelaron al Concello para que pueda ayudar a una solución, sin éxito por el momento.