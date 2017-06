Elude la cárcel tras estafar los ahorros a un matrimonio

Conoció a sus víctimas, un matrimonio mayor, cuando acudía a visitar a su padre al hospital Meixoeiro, durante un ingreso en 2012. Durante ese tiempo, la mujer se fue enterando de las circunstancias personales del matrimonio, que no tenían hijos y que vivían de una pensión no contributiva. Así fue como se entabló una amistad que se extendió fuera del hospital, y que se fue afianzando con encuentros para comer y charlar y que fue aprovechada por R.A. para quedarse con los ahorros del matrimonio. El relato de los hechos fue reconocidos ayer por la propia mujer, tras sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de estafa continuada. Admitió que convenció a la pareja, al enterarse de su mala situación económica, de que ella podía arreglarles los papeles para que cobraran una pensión contributiva para lo cual les pidió primero una cantidad superior a los 5.000. Sin haber hecho ningún trámite, les aseguró que les devolverían los atrasos de más de 70.000 euros y una pensión mensual de 800.

Con posterioridad, siguió pidiendo dinero a las víctimas, hasta 2.000 euros al presentarse llorando en su casa porque necesitaba la cantidad para ingresar a su mujer en una residencia. La pareja, agradecida por sus atenciones se lo prestó, si bien descubrió que nunca le llegaron a ingresar las cantidades que ella le había prometido ni tampoco consiguieron que recuperar su dinero, todos sus ahorros.

La acusada reconoció los hechos y devolvió 600 euros lo que le permitió un acuerdo favorable ante la Audiencia aceptando 2 años de prisión, que le serán suspendidos durante dos años si no vuelve a delinquir y mientras pague los 117 euros mensuales hasta saldar la deuda.