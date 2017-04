"En EEUU lo que más triunfa de Galicia es la conserva de mar y el vino"

nnn Angélica Intriago es la vicepresidenta de Despaña Brandfoods, una empresa estadounidense fundada por un asturiano y un gallego que querían llevar al consumidor norteamericano los productos españoles de mayor calidad. Ayer hizo un alto en el camino para explicar su labor de importación a los asistentes al Atlante Wine Forum que se celebró ayer en la sede de Afundación en Vigo.

¿Qué productos gallegos están triunfando en EE UU?

La conserva de mar y el vino son los que más están triufando. Estamos en un momento en que un chef de nivel usa mejillones, navajas o berberechos, que usa las latas de calidad en su restaurante. Creo que Galicia se demoró un poco en entrar en las regulaciones, pero en los últimos años se han despertado y han dicho, ¡tenemos que exportar! Sucede una cosa con los pimientos de Padrón. No se consiguen porque no pueden entrar todavía frescos, pero hay restaurantes que ponen pimientos de padrón hechos allí y que son distintos. Para un gallego es interesante porque significa que hay interés. No es lo auténtico, pero hay una posibilidad de que en el futuro sí llegue lo auténtico, sí prueben y lo hagan.

¿Qué vinos gallegos están destacando particularmente?

Hay dos mercados, el restaurantes que sirven por copa con bodegas como La Val o Santiago Ruiz, que se ve mucho. En restaurantes de servicio, con sommelier, el Do Ferreiro, Rodrigo Méndez, Quinta de Muradella; Raúl Pérez, en Ribeira Sacra; Emilio Moro, Pazo de Señoráns, de 2007. Aquí en España si no es albariño de la añada no se toma, allí están más abiertos. Y los Mencías claro, es una uva que ha tenido mucho crecimiento. Son los que creo que más se encuentran en restaurantes. Por copa, el albariño y Rías Baixas ya le suena, el consumidor lo conoce. Estos se ven en locales con estrellas Michelín.

¿Cómo se introduce en el mercado estos productos?

El consumidor que viene está buscando eso, no está de paso. También hacemos trabajo en el retail, hablando con los restaurantes para que ofrezcan alternativas a otras denominaciones de origen tradicionales. Al final se activa una cadena y es el consumidor el que pregunta en el restaurante por esa región.

¿Qué estructura tiene Despaña Brandfoods?

Es una compañía fundada en 1971 que empezó fabricando chorizo de tipo español en EE UU, hasta hace quince años no se podía importar. En la década de los 90 decidimos importar productos que lo acompañan, como queso manchego o pimientos del piquillo, para ofrecérselo a los restaurantes y distribuidores con los que trabajábamos. No servimos solo a españoles, también a restaurantes americanos, franceses...

¿Tenéis alguna tienda?

Hace once años abrimos una tienda en el SoHo. Es la única de Nueva York de productos españoles. Hace seis abrimos al lado una especializada en vinos, porque en EEUU no se puede vender alcohol en lugares de alimentación. Hacemos divulgación y damos a degustar tapas mientras promovemos que la gente compre la botella en un local y lo consuma en otro tomando unas tapas.

¿Ayuda el turismo?

Muchísimo, todas mis amistades quieren hacer el camino de Santiago. La gente viene a la tienda a preguntarnos qué hacer en Galicia. Una chica que entró a trabajar con nostros viajó a las Islas Cíes recién graduada. Galicia está de moda y tiene trecho para seguir creciendo.

¿Les preocupa Trump?

No, no es algo que se esté notando. Hay más controles y el consumidor apoya más el producto local, pero no veo miedo a que no podamos entrar en el mercado.n