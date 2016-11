La edad media de los sacerdotes supera los 65 años en Tui-Vigo

El envejecimiento en el sacerdocio de la diócesis es una realidad, que en los últimos años se ha incrementado. Así, según los datos aportados por el obispado de Tui- Vigo, comenzó 2016 con 176 curas y cuatro diáconos paremanentes para atender 276 parroquias, repartidas en quince arciprestados (seis de ellos en Vigo) en que se agrupan los 27 concellos. A lo largo del año se registraron cuatro bajas por defunción.

La media de edad de los sacerdotes supera los 65 años y en varias ocasiones superan los 90, “una edad a la que ya deberían estar descansando y sin embargo, están al frente de una parroquia”, apunta Julio Ramos Rodríguez, delegado para el Fondo Común Diocesano, que prepara para este domingo la celebración del Día de la Diócesis. “Es una forma de recordar a los fieles la importancia de participar en la vida de su iglesia, ya que ser cristiano no es algo individual, es incorporarse a una familia”. Así, con este llamamiento, la Iglesia implica a los seglares en la acciones solidarias o misiones de catequesis. “Además de la central, existen Cáritas prácticamente en todas las parroquias, en donde colaboran muchos voluntarios, sobre todo en la ciudad, donde hay problemas más urgentes”, asegura Ramos, quien señala que la participación de los feligreses va más allá “colaborando en la organización de las ceremonias con la selección de lecturas y los cantos”.

Las primeras medidas tomadas por el obispado para afrontar la falta del relevo generacional es congregar el número de parroquias bajo la tutela de un mismo sacerdote, que en zonas como Creciente o Mondariz pueden llegar a sumar cuatro comunidades con menos de cincuenta habitantes. Aunque esta organización no satisface a todos, tal y como reconoce el delegado del Fondo Común: “Los vecinos quieren que se oficie misa en su iglesia los domingos y en ocasiones, los sacerdotes no pueden”. Apunta que los civiles también han cubierto las bajas de los religiosos en los colegios católicos, donde la mayoría de los docentes consagrados están ya jubilados. “La mayoría de los centros mantienen la marca y la filosofía de la Iglesia, pero están dirigidos por seglares, que también forman parte de esa implicación de los fieles en el mundo de la diócesis”.

Actualmente cursan estudios en los dos seminarios de Tui- Vigo, 34 seminaristas, un cifra que no será suficiente para cubrir las necesidades de una Iglesia cada vez más envejecida.

Este domingo, el día para colaborar en la parroquia

Bajo el lema, “Somos una gran familia contigo”, la diócesis de Tui- Vigo organiza este domingo del Día de la Iglesia Diocesana, en el que invitan a los feligreses a participar en sus parroquias a través de la colaboración en las tareas o con la donación de dinero para sostener los gastos.

Así, el delegado para el Fondo Común Diocesano, Julio Ramos indicó a los sacerdotes que “Eesta campaña se dirige fundamentalmente al interior de la propia comunidad cristiana y, aunque realizamos la colecta destinada al Fondo Común, no es ese el único fin; se trata de hacer crecer en nuestras comunidades cristianas el sentido de pertenencia, participación y colaboración”. Propone actividades con las que participar activamente en la comunidad como dar catequesis, visitar a personas mayores, formar parte de los grupos de vida que nos ayudan a profundizar en la fe.n