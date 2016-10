Los ecologistas denuncian vertidos ilegales en el Lagares

nnn Miembros de la Policía Local y técnicos de Augas de Galicia tomaron ayer muestras del Lagares a su paso por Severino Cobas. Respondían a un aviso dado por miembros de Adega al localizar al menos un vertido ilegal a la altura del puente de As Coutadas. Unos metros más abajo sospecharon de la existencia de otro desagüe disimulado bajo losas de piedra.

“Hay que determinar de que tipo de sustancia se trata”, apunta Liliana García, quien dio la voz de alarma: “La mayoría de las veces son fecales que no están dirigidas a la acometida que les corresponde o de origen orgánico procedentes de alguna industria que turbian el agua con la aparición de algas marrones; pero si no hay control, en cualquier momento se puede producir un vertido más tóxico con efectos contaminantes graves”.

Desde Adega abogan por una regeneración global del entorno.“Para la recuperación integral del río hay en primer lugar que realizar una cuantificación de calidad ecológica para determinar el estado real del Lagares, que varía según sus tramos”. En esta fase se estudia la fauna y la flora, poniendo especial atención a los invertebrados, cuya presencia indica los niveles de salubridad del cauce. Ayer, Liliana García coordinaba una jornada de limpieza del río, una iniciativa que se realizó de forma simultánea en cuarenta localidades. Es la novena edición que se celebra con la finalidad de concienciar a la ciudadanía de la necesidad de mantener los ríos en buen estado. En Vigo acudieron a la convocatoria cerca de 80 voluntarios pertenecientes a agrupaciones como Lagares Vivo, Equo, Os Verdes de Galicia, O Couto y los propios integrantes de la delegación local de Adega.

Desde las 11 hasta las 13 horas retiraron todo tipo de basura del Lagares hasta llenar dos contenedores verdes con capacidad de 600 kilos. Neumáticos, una batidora, bolsas de plástico, compresas, pilas, botellas, una cocina de hierro o numerosas toallitas higiénicas. Sin embargo, los momentos más complicados se vivieron al trasladar una fibra de vidrio de grandes dimensiones y al intentar retirar un tambor de una lavadora, que finalmente tuvo que quedar en el río. La llegada de estos residuos al cauce es en algunos casos por arrastre del agua de la lluvia, pero la mayoría por depósitos directos.n