“Dúas referencias de vigo no museo son o tímpano de santa maría e o berbés de maside”

Invitado polo colectivo Pertenza, ofrecerá mañá a palestra “O Museo de Pontevedra: pasado, presente e futuro”, ás 19 horas, en Artes e Oficios. Sobre a súa intervención falou para este medio.

O Museo de Pontevedra alberga máis de 16.000 pezas. Todo un tesouro para a provincia.

É un macromuseo. Cando o presento fóra, pregúntanme onde está a cidade que ten esta dotación, polas súas instalacións, envergadura e coleccións. Se Galicia precisase un museo nacional non hai que crealo, xa existe en Pontevedra. Non é normal que nunha provincia se ofreza un conxunto tan importante. Quen quiera aprender ten aquí todo o acontecer do cuadrante noroccidental dende a Antigüedade. Ademáis temos a fortuna de que os achádegos de maior datación, entre 400.000 e 500.000 anos, atópanse en Arbo e en As Neves.

Pese á importancia das súas coleccións, hai un antes e un despois da ampliación na evolución do Museo?

Fixemos unha ampliación que duplica o espazo expositivo, dando maior visibilidade ás coleccións, e facilitando as actividades paralelas. Mais a ampliación vén propiciada precisamente polos fondos que custodia. Xunto aos restos arqueolóxicos, temos obra artística de tódolos tempos, fondos etnográficos, salas navais ou arquivos documentais e gráficos importantísimos.

Cal é a orixe das coleccións?

Temos a sorte de contar con excelentes benefactores que entenderon que o Museo podía ser o mellor lugar para o seu patrimonio. Iso exprica que unha cidade de 83.000 habitantes teña un museo coma este. Seguimos adquirindo obra que resulta interesante o complemento das nosas coleccións; a última foi o gramófono de Manuel Quiroga.

Chama a atención que un museo provincial aborde temas como o naval. Como o encadra na súa liña expositiva?

Temos varias salas adicadas ao naval. Pontevedra ten unha ligazón importante co mar. En 1943 decídise adicar o edificio García Flores a esta materia. Abrague dende a influencia das rutas do Mediterráneo, pasando polos gremios de navegantes de Pontevedra con moita forza nos séculos XV e XVI. Pero especialmente singular é a reconstrucción da cámara de oficiais de Casto Méndez Núñez, unha figura tan vencellada a Pontevedra (onde morreu) como a Vigo (onde naceu).

Que referencias hai de Vigo no museo provincial?

Hai pezas históricas e tamén artísticas. Dous exemplos destacados serían o tímpano gótico de Santa María (a Concatedral) e o cartel cunha soberbia vista do Berbés realizada por Maside en 1929. Hai moitas referencias como a do vigués Pedro Solveira, que fixo unha importante exposición hai uns anos e da que se conserva unha pintura.

“Todos os museos son compatibles e necesarios”

Con seis edificios, o concepto de Museo de Pontevedra vai máis alá da identificación cun espazo. Que supón?

O Museo inaugurouse en 1927. É unha institución que se reparte entre os seus seis edificios, cinco deles están moi próximos entre sí: o Cervantes López e o Sexto sepáranos apenas cen metros, ata as ruínas de San Domingos haberá uns 400 metros. Todo iso é o Museo.

Dentro da súa filosofía, canto é de importante a colaboración con outros centros?

Fundamental. Agora temos empréstitos por todo o mundo: no Museo do Prado, expoñen dúas pezas sobervias do Mestre Mateo; en Munich, dos pinturas barrocas e tamén en Vigo, no “Emporium” ou no Marco. É raro que haxa unha mostra sobre cultura galega onde non haxa fondos deste museo.

Ao abranguer tantos campos, non compite por espazo con outros museos?

Cada museo ten o seu perfil, todos son compatibles e necesarios. O que hai que procurar é unha persoalidade propia e saber que non somos o centro do mundo. O Museo de Pontevedra caracterizouse dende os comezos, moito antes de que chegase eu, pola súa colaboración cos outros centros semellantes e así ten que ser.