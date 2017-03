Dire Straits renacieron con Brothers in Band

Los nueve músicos de Brothers in Band se metieron al público en el bolsillo desde el primer acorde. Salieron al escenario de un Auditorio prácticamente lleno y trasladaron a los 80 a toda una generación que veneró a Mark Knopfler. Comenzaron con dos temas clásicos, “Once upon a time in the west” y “Walk of life”.

Entonces la presencia de los Dire Straits ya se notaba en la sala. Interpretaron hasta más de veinte composiciones, en un concierto de cerca de tres horas, dejando para el final el ya mítico “Going home”.

En el medio hubo momentos para el disfrute con “Romero & Julie”, “Private investigations” o “Expresso love”; pero también para la nostalgia con canciones como “Tunel of Love”, “Money for nothing” o “Sultans of Swing”.

La actuación de ayer forma parte de la gira que la banda tributo está dando por toda Europa.