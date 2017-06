“La diferencia con hoy es que los políticos íbamos a servir, no a servirnos"

Me salvé porque me había puesto en la puerta para salir. Se me quemaron las piernas y estuve cinco meses internada.



¿Vive en Madrid desde hace mucho?

Desde septiembre de 1977, coincidiendo con el inicio de la primera legislatura democrática por tener trabajo de lunes a viernes. Los fines de semana volvía.



Mujer en política en 1977 era algo extraño, ¿cómo fue su entrada en la UCD?

Trabajaba en el Banco de Bilbao de Vigo. Me llamo Víctor Moro para indicarme que iba a venir una persona a verme por un tema particular. La propuesta era participar en las listas de UCD. Entendían que era bueno que figurara una mujer en la lista y ya me advirtieron que era casi imposible por el puesto que iba a ocupar (el sexto), que saliera, por lo que podría continuar con mi actividad profesional. Pero el éxito de UCD fue tal que salí diputada.



¿Cómo era UCD ?, ¿Cuál es su mejor recuerdo de aquellos años?

En UCD concurrían distintas corrientes políticas y personas de distinta ideología. Había desde socialdemócratas y antifranquistas hasta hombres del antiguo régimen y democristianos. Está claro que este conglomerado ideológico, solo servía para lo que sirvió: llevar a España de un régimen dictatorial a un sistema político de democracia plural. Por eso a día de hoy, ya se puede decir que la UCD fue un partido instrumental donde la gran mayoría por no decir todos, teníamos profesión, oficio o empresas, por lo que fuimos a servir y no a servirnos. Esto, en mi modesta opinión es la gran diferencia entre aquellos políticos y los de ahora.



Se parece la política de entonces con la de hoy. ¿Cualquier tiempo pasado es mejor?

Empezando por el final, podríamos casi afirmar que: "en política y en el caso de España, cualquier tiempo pasado fue mejor". La situación era tan distinta que se dan pocos parecidos. Nosotros teníamos que construir un Estado de derecho nuevo, donde el futuro de los españoles se decidiera de forma democrática y en los asuntos importantes por consenso. Ahora vemos con gran tristeza que la política se ha convertido en un espectáculo, donde las formas se imponen al fondo. El Parlamento se convierte a veces en un circo, cargado de ocurrencias y falto de ideas. Sobran actores y faltan proyectos que mejoren la calidad de vida de los españoles.