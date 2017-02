Detienen a 7 personas por esclavizar a portugueses en un aserradero ilegal

Un clan familiar mantenía en régimen de semiesclavitud a varios trabajadores portugueses que habían sido reclutados en sus localidades de origen para trabajar en Vigo. Todos ellos eran obligados bajo amenazas y agresiones físicas a realizar jornadas de 16 horas, pasando el resto del tiempo hacinados en una caravana que los integrantes del grupo tenían en uno de los dos campamentos en los que los tenían recluidos en las inmediaciones del Meixoeiro. La situación fue descubierta el pasado mes de diciembre cuando una de las víctimas logró eludir la vigilancia y denunciar los hechos ante la Policia Judiciaria en Povoa de Varzim. Los agentes lusos se pusieron en contacto con la Comisaría de Vigo, desde donde se inició la investigación que culminó con la detención de siete personas, tres mujeres y cuatro hombres, de nacionalidades española y portuguesa y emparentados entre sí.

Las investigaciones de la Policía permitieron averiguar que los integrantes del clan, cuyo patriarca solía ir siempre armado, ofrecieron a los liberados la posibilidad de trabajar en Vigo cobrando 600 euros montado palés. Una oferta que aceptó el hombre que logró denunciar la situación y a otros dos familiares suyo y un vecino, todos ellos residentes en los municipios del área de Oporto. Una vez en Galicia, fueron separados y divididos en grupos diferentes, unos destinados al campamento de Baixada do Castelo-Bembrive y otro al de Camiño do Arieiro, en Bembrive. Allí, empezaron a ser sometidos a "un férreo control" y a ser "vigilados y controlados" de forma continua por un miembro del clan, que nos les dejaba solos en ningún momento.

De acuerdo con el denunciante, las jornadas laborales empezaban a las 6 horas y se alargaban hasta las 22 horas; los trabajadores vivían hacinados en una caravana sin poder bañarse ni lavar la ropa; y se les sometía a "agresiones físicas y amenazas si no cumplían con una producción mínima de palés o si intentaban huir".

Fruto de la investigación, los agentes concluyeron que detrás de estos hechos había una organización criminal gestionada por un clan familiar, que tenía trabajando a varias personas "en un régimen casi de esclavitud, sin respetar ninguno de sus derechos laborales" y "obligadas" a trabajar en condiciones insalubres y "sin un mínimo de seguridad". La situación de semiesclavitud a la que fueron sometidos llegó al punto de que en una ocasión una de las víctimas se cortó un dedo y no recibió asistencia médica inmediata, siendo trasladado al cabo de algún tiempo a Portugal para que le hicieran unas curas y así evitar que pudieran ser descubiertos en el hospital. Por todos estos hechos, se procedió a detener a los responsables de la organización por un delito contra los derechos de los trabajadores, tras lo que quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo, encargado de la investigación.