La despoblación llega a las parroquias

n n n Que Galicia pierde población es su hecho contrastado que no dejan de poner en evidencia las estadísticas y registros oficiales año tras año. Es un fenómeno, el de la despoblación, que afecta al interior y las zonas rurales, frente al empuje de las zonas costeras que concentra a casi la mitad de toda la población gallega. Se conoce desde hace tiempo la existencia de aldeas que quedan totalmente abandonadas (muchas, puestas a la venta en portales de internet especializado). Sin embargo, es ahora cuando se pone de manifiesto que esta pérdida de habitantes también podría afectar a parroquias enteras, que corren el peligro de desaparecer y, con ellas, su identidad propia y su cultura.

Sin llegar a los extremos de las provincias de Ourense y Lugo, donde hay parroquias enteras en las que viven menos de 20 personas (caso dramático es la desaparición de Soutomerille, en Castroverde, o los 14 vecinos de Vilanuñe, en Antas de Ulla), en la provincia de Pontevedra hay ya motivos para la preocupación. Según los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), existen un total de 668 parroquias distribuidas en los 62 municipios de la provincia, de las cuales, en el año 2011 (último del que hay constancia del número de habitantes por cada una de estas entidades), 43 tenían ya menos de 100 habitantes. Destaca, por su número, la situación del municipio de Agolada, que concentra diez núcleos de población que no llegan a esta cifra.

Pero no hay que irse muy lejos. En Bueu, está la parroquia de Santiago de Ermelo, con 85 vecinos censados en 2011, a la que habría que añadir la particular idiosincrasia de la Illa de Ons, parroquia de San Xoaquín, con 67 habitantes. La situación más crítica se vive en la parroquia de San Paio de Bais, en Agolada, seguida de San Miguel de Agra, en el mismo municipio, con 47 habitantes, y San Miguel de Fofe, en Covelo, con 48.

Otro dato significativo es que al menos 300 aldeas no superan los 500 habitantes. Algunos ejemplos próximos: todas las parroquias de Fornelos de Montes, salvo la capital del municipio; San Cibrán de Paredes (Ponteareas), con 60 habitantes, o Soutolobre (Salvaterra), con 108.

Para darnos una idea de la importancia que tiene la parroquia, estamos ante la división territorial más antigua de Galicia, compuesta por varias aldeas cuyos habitantes reconocen su pertenencia a ella y cuya distribución suele corresponder con la de la parroquia eclesiástica, un caso solo similiar a Asturias, ya que en la mayoría de España la parroquia se corresponde con el propio ayuntamiento. Pese a carecer de validez legal, el propio Estatuto de Autonomía gallego reconoce su relevancia al citarlas como “entidades locales propias de Galicia” (Artículo 27) y señalar que por ley se podrá “reconocer personalidad jurídica a la parroquia rural” (Artículo 40). n