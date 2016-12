Desalojada una pareja por un incendio en su vivienda

n n n Una pareja tuvo que ser desalojada en la madrugada de ayer de su vivienda al originarse un incendio en una de las habitaciones. Según informaron fuentes de bomberos, el suceso se produjo pasada la una de la madrugada en uno de los pisos del número 234 de la calle Aragón.

Debido al intenso humo y las llamas, los moradores tuvieron que salir del edificio, sin que sufrieran lesiones, si bien el fuego causó diversos daños materiales en la habitación en la que se produjo, aseguraron las mismas fuentes. La intervención de los bomberos evitó que el fuego se propagara hacia más zonas de la vivienda así como a otras del edificio si bien no se pudo evitar los desperfectos en la habitación en la que se originó.

Aunque se desconocen las causas del incendio, los efectivos consideran que pudo producirse por un cortocircuito. No descartan tampoco que fuera a consecuencia de un fallo en las luces de Navidad o incluso por un colilla.

El fuego sorprendió al resto de vecinos del edificio, la mayoría despiertos debido a la celebración de la cena de Nochebuena.

Finalmente, todo quedó en un susto ya que no hubo que lamentar por fortuna ningún daño personal aunque la pareja estaba afectada después del temor sufrido una vez que se originó el incendio.

Los bomberos de Teis aseguraron que no fue necesario desalojar al resto de inquilinos de las demás viviendas del edificio de la calle Aragón y que se sofocó y extinguió por completo sin problemas, teniendo que ventilar el piso.n