"Damos comprensión e información para mejorar la calidad de vida de estos enfermos"

Pilar García, presidenta de la entidad y que padece esta dolencia desde hace 14 años, explica la realidad de cotidiana de las personas, como ella, afectadas.

¿Como nació esta asociación?

Hace dos años tuve una crisis muy fuerte y no encontré apoyo suficiente ni entre los facultativos, ni en mi entorno ni en ninguna asociación. Por eso decidí dar el paso en mayo de este año para ayudar a otras personas que viven en esta situación.

¿Qué tal la experiencia?

Los comienzos son positivos. Contamos con cerca de un centenar de asociados en el sur de Galicia. La respuesta de la gente es favorable. Ofrecemos comprensión e información para mejorar la calidad de vida de estas personas y luchar contra las carencias médicas que se están encontrando. Queremos organizar talleres y conferencias a lo largo del año

¿Qué temas se abordan en la jornada de hoy?

Contaremos con el educador social Juan Francisco Pardo, que hablará sobre la incomprensión del entorno que sufren en ocasiones estos enfermos . También estará Ainhoa Vázquez García que hablará sobre fibromialgia desde la realidad cotidiana de las personas que conviven con los afectados, sobre todo la pareja y los amigos. Además, Miguel Angel Fernández, Diplomado en fisioterapia aportará nociones sobre ejercicio físico y terapias alternativas.

¿Qué es la fibromialgia?

Depende del grado pero hay un factor común a todos los casos: el dolor crónico con el que vive el día a día el enfermo. Al final se acostumbra a ese día a día pero cuando surge una crisis el dolor es insoportable porque o te tumbas o caes al suelo. Cuando me pasa no soporto que me hablen ni la luz, ni el móvil. Ni tan siquiera quiero que me hagan caricias porque la piel está hipersensible. Sufro mareos y malas digestiones.

-¿Y esto como se supera?

Depende de la mentalidad de la persona. En cualquier caso es una enfermedad del sistema nervioso central , pero no es psicológico. Ese factor es un problema añadido porque el enfermo suele caer en la depresión al no saber afrontar que su cuerpo no le permite hacer las mismas cosas que hacía antes.

Hay gente que se paraliza. Otros intentan salir adelante, caminar, hacer ejercicio físico.

¿Se siente incomprendida ?

Soy una persona de 51 años y mi aspecto es normal. Suelo arreglarme y vestirme bien. La gente que me ve por la calle no cree que sufra este padecimiento. Algunos piensan que es algo fingido. Hasta que finalmente te someten a pruebas y te lo descubren.

¿Cómo compagina enfermedad y trabajo?

En mi caso soy asesora de imagen y protocolo, colaboro en una emisora de radio y doy conferencias. Pero sé de personas afectadas que han recibido el despido a causa de esta enfermedad. No es rentable para el empresario tener un trabajador así por la cantidad de bajas que se ve obligado a coger.

¿La incapacidad es factible?

Estamos luchando para que se reconozca el diagnóstico porque hay empresas que si aceptan contratar a personas con fibromialgia cuando lo saben de antemano. Por eso es importante ese reconocimiento para nosotros.