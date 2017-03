El cupón busca la suerte de la Reconquista

nnn La ONCE emitirá 5,5 millones de unidades del cupón dedicado a la Reconquista de Vigo para el sorteo del 28 de este mes, fecha en que se conmemora la victoria local sobre los franceses en 1809. Estarán disponibles desde el día 22 de marzo por 1,5 euros y con un premio de 35.000 euros por cupón. Reproduce el momento histórico en que los vigueses echaron abajo la puerta de Gamboa para expulsar al ejército napoleónico.

El alcalde participó este ayer en la presentación del cupón conmemorativo, junto a Manuel Martínez Pan, delegado territorial de la ONCE en Galicia; José Antonio Fernández Rodeiro, director de ONCE Vigo; la concelleira de Turismo, Laura Iglesias, y el edil de Comercio, Ángel Rivas. “Por fuerza tiene que tocar en Vigo”, dijo, e invitó a toda España a que visite la ciudad para comprarlo y tener así, posibilidad de premio.

En su intervención, Caballero agradeció la colaboración de la ONCE que dio una respuesta “inmediata” a la petición del Concello de dedicar un cupón e este “emblema de la ciudad”, y puso en valor la función social que desarrolla la ONCE en la igualdad de oportunidades y en la eliminación de barreras, así como en la proporción de un modo de vida digno “a tantas personas que, sin esta organización, no lo tendrían fácil”, apuntó. Así, recalcó que Vigo apuesta por la accesibilidad y quiere ser una ciudad cómoda por lo que introduce semáforos con señalización acústica y bluetooth que permite accionarlo con el móvil.n