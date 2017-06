El Cunqueiro cumple dos años con más cirugías y unidades

El Hospital Álvaro Cunqueiro cumple mañana dos años desde su apertura, con la llegada de los primeros pacientes a las consultas externas. No fue una simple mudanza a una infraestructura de mayor tamaño y el cierre de viejos hospitales y ambulatorios, sino que se aprovechó para un cambio más profundo con la fusión real de todos los servicios que vivían de espaldas en Xeral y Meixoeiro, la adquisición de equipos punteros y una nueva forma de trabajar con el Meixoeiro centrado en cirugía sin ingreso, la creación de nuevas unidades en el Complejo Hospitalario, una mayor especialización y muchos otros cambios. Vigo tenía una falta de espacio endémica y la mayor lista de espera de Galicia. Ahora está en condiciones de mejorar sus cifras. Fijándonos solo en el servicio de Anestesia y Reanimación se atisba la nueva etapa. Antes del Cunqueiro eran 79 anestesiólogos y ahora son 84 (sin contar residentes). Fue necesario aumentar plantilla porque el Complejo Hospitalario sumó cinco quirófanos nuevos y por la nueva organización del sistema. La anestesióloga María Doniz explica que el cambio más grande que hubo en su servicio fue la cirugía sin ingreso, que está aumentando, en el Meixoeiro la de adultos y en el Cunqueiro la pediátrica. Si hace unos años no llegaban al 40% las cirugías sin ingreso del área ahora superan el 60%. Otro cambio es que se pontenció la cirugía de tarde, tanto la autoconcertada (peonadas) como la programación de tarde, de tal forma que los quirófanos funcionan de ocho de la mañan a diez de la noche. Se opera más. Por otro lado, destaca la mejora de las instalaciones, más espaciosas, y la renovación de toda la maquinaria y aparataje de los quirófanos. Como consecuencia de todo esto, se ha podido potenciar la especialización de los profesionales y con ello el abordaje de operaciones cada vez más complejas. Por ejemplo, actualmente hay anestesiólogos, traumatólogos y oftalmólogos especializados en niños. Preguntada por el viejo Xeral, donde comenzó a trabajar en 2005, María Doniz dice que “me acuerdo del Xeral pero casi parece que no hay una vida antes del Cunqueiro, aquí está todo más organizado, es más amplio y con tecnología puntera”.

Los niños pierden el miedo al quirófano en el área de reanimación del hospital

“Guárdame este sitio que tengo que terminar la partida (Playstation 4)”. Lo extraordinario de la frase es que muestra la “preocupación” de un niño de 12 años antes de entrar en quirófano para una operación de fimosis. Así de tranquilos están los menores en el área de reanimación infantil del Cunqueiro, unas instalaciones pioneras en Galicia en las que entran los niños que van a ser operados (con o sin ingreso) y adonde van tras ser intervenidos. Están acompañados en todo momento por sus padres, rodeados de juguetes y con un personal sanitario que los mima, que les habla en lenguaje asequible y que incluso diseñaron para ellos mismos un uniforme con dibujos infantiles. En el Xeral hubo un antecedente con una zona de reanimación infantil para cirugía mayor ambulatoria con cinco camas que funcionaba unas horas, pero la mayoría compartían espacio con los adultos y los padres solo podían estar unos minutos. Una de las impulsoras del área de reanimación infantil del Cunqueiro fue María Doniz. “Una operación es un trance para cualquiera y más para un niño y para sus padres. Queríamos que estuviesen cómodos y sacarlos de su entorno lo menos posible”. En el caso de las cirugías sin ingreso, citan a los niños a través del servicio de Admisión (hay cambios de fecha, si están enfermos, tienen un examen o incluso una comunión), una azafata los espera a la entrada del hospital y los lleva al área de reanimación. Tras entrevistarse con la enfermera (por si hay motivos para una suspensión), se cambian para meterse en cama, les premedican y les ponen crema anestésica en la zona de la piel donde se va a coger la vía. Esperan jugando o hablando con sus padres el turno de quirófano, el único momento en el que se separan, y cuando despiertan de la operación ven nuevamente a sus padres. María Doniz destaca la humanidad de enfermeras y auxiliares y su contacto directo con pacientes y familiares como una de las claves. Cuando se van a casa, llevan un teléfono de 24 horas para llamar si tienen dudas y desde la unidad también les llaman al día siguiente. Por otro lado, fue precisamente en este servicio donde se estrenó la aplicación Avísame (ahora extendida al hospital) para informar por mensaje de móvil sobre la marcha de la cirugía.