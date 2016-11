‘Cumplí la pena y sigo ayudando, no sabía que había tanta necesidad’

nnn Antonio José Domínguez, un empresario ourensano de 34 años, afincado en Poio, fue condenado en 2015 a 180 días en trabajos en beneficio de la comunidad. Su destino, AFAN, en Vigo, lugar al que se desplazaba todos los días desde la localidad pontevedresa en la reside. A pesar de que en enero pasado cumplió su pena, Antonio sigue colaborando con la asociación viguesa, convirtiéndose en uno de sus más activos voluntarios.

“Era un empresario que llegué a tener más de una treintena de obreros a mi cargo, pero la crisis me golpeó duro, tuve que cerrar y por una grúa de 300 euros que se encontró tras el embargo me condenaron por un alzamiento de bienes”. Antonio nunca se imaginó que su paso por AFAN le marcara tanto. “Desconocía que había gente que lo estaba pasando tan mal, personas como tú y como yo” afirma este voluntario, padre de una niña quien recuerda que el acudir hasta Vigo le suponía un gasto diario de 20 euros.

A raíz de los trabajos realizados, decidió quedarse y ayudar en todo lo que estuviera de su mano, “en la asociación me trataron siempre fenomenal y Tensi, como si fuera un hijo, es una persona extraordinaria”. Su trabajo, explica, le permite un horario más desahogado y también una furgoneta, que pone a disposición de la asociación cuando se la requieren. “Cuando necesito que me ayude a hacer recados, le llamo y siempre está dispuesto”, añade la presidenta de AFAN.

Antonio reconoce que los trabajos en beneficio de la comunidad le sirvieron, en este caso, para crecer como persona y ser consciente de que "es importante ayudar, ninguno estamos libres de vernos en una situación como la de las familias que ahora se ven obligadas a solicitar ayuda".