El primero de los tres minicruceros que construirá Barreras fue presentado por la cadena hotelera Ritz-Carlton, un barco de lujo -hotel de cinco estrellas- a tono con la empresa, que a partir de ahora se embarca gracias a su alianza con Marriott International. Aunque el "destape" del buque incluye numerosos detalles sobre sus características, en ningún momento se explicó que será construido en los astilleros vigueses, si bien la factoría naval ya lo tiene en cartera con la idea de comenzar de inmediato, en este verano. Los plazos son muy cortos y Ritz prevé comenzar la navegación comercial en 2019 con su mega-yate exclusivo de 190 metros, que prevé comercializar mucho antes, en mayo de 2018. Que será también el mayor barco que se construirá en la Ría de Vigo, al límite de la capacidad de las gradas de Barreras, que da un salto adelante definitivo para salvar la empresa. El acuerdo prevé construir el primero de los tres barcos y si la naviera está satisfecha con el resultado, detrás irán los otros dos. El buque no se parece en casi nada otros cruceros. Para empezar, sólo tiene capacidad para un máximo de 298 pasajeros, todos alojados en las 149 suites, y cuenta con un restaurante con el tres estrellas Michelin, Sven Elverfeld. La naviera no necesita mas que 12.000 clientes al año, explicó Hervé Humler, director ejecutivo de Ritz-Carlton en la presentación de su nueva criatura. Todo en el buque made in Vigo resulta singular, como lo explica Fredick Johansson, proyector de Tillberg Design, de Suecia, que reconoce que no ha diseñado ningún navío como éste, inspirado en un deportivo Maserati. "Es un barco elegante, busco el efecto Maserati, quiero que la gente vea el barco y se maraville", explicó. n