Cortes de luz dañan el tinglado de empaque del Berbés

El tinglado general de empaque del puerto pesquero lleva sufriendo dos años de cortes de luz y problemas de suministro eléctrico que afectan a medio centenar de empresas de comercialización radicadas en O Berbés creando pérdidas en sus respectivos negocios. El director comercial de Sargopesca, Ricardo Jiménez Graña, ejerció como portavoz de estas firmas para dar visibilidad sobre la situación en la que se encuentran debido a la mala gestión que achaca a Gas Natural Fenosa. Al parecer, los cables de la instalación eléctrica no aguantan por su antigüedad para abastecer al edificio entero. El problema empeora en verano, cuando las cámaras frigoríficas situadas en la parte inferior del edificio necesitan más potencia debido al calor, además del aire acondicionado que se utiliza en las oficinas. La empresa eléctrica proporcionó soluciones temporales que se han ido prolongando hasta la actualidad. “Fenosa ha ido parcheando los cables a medida que se iban quemando. Esa no es la solución de un problema como este”, explicó Jiménez.

Esta semana han sufrido cortes de luz de hasta siete horas causando pérdidas importantes en el negocio. “He tenido que mandar gente a casa. Sin ordenadores y sin teléfono no podemos trabajar”, contaba el director comercial de Sargopesca, una empresa que envía más del 75 por ciento de su producto al extranjero y que depende de Internet para poder mantener las relaciones con sus clientes. El pasado mes de abril, cuando la empresa eléctrica vio que no podía parchear más, la solución que propusieron y llevaron a cabo fue echar un cable desde el otro edificio a este para proporcionar suministro eléctrico. “El cable se suponía que iba a ser una solución temporal y ahí sigue” comentó el portavoz.

Gracias a un grupo de técnicos, los empresarios del tinglado general de empaque descubrieron que el suministro de energía que se les proporciona es muy inferior al que contrataron. A su vez, Ricardo Jiménez volvía a quejarse haciendo referencia a este nuevo descubrimiento. “Además de no llegar lo que estamos pagando, los expertos nos han dicho que seguramente estemos pagando más en la factura de luz debido al trabajo extra del contador”, afirmó.