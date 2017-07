Corrupción, asignatura para septiembre

Tres años de instrucción, miles de folios, cientos de diligencias y decenas de investigados no han sido suficientes para que la Fiscalía encuentre indicios de criminalidad suficientes para mantener todas las ‘imputaciones’ de las principales tramas de presunta corrupción de Vigo.

Al informe fiscal de la conocida causa ‘Patos’ en el que se solicita el archivo de la causa para 23 de los 36 investigados, entre ellos todos los políticos menos el expresidente de Diputación Rafael Louzán, se suma ahora el de la operación ‘Hormigón’, por presunta prevaricación.

En esta última, el fiscal va más allá y solicita el sobreseimiento de las cinco personas que permanecen investigadas, entre ellas los concejales Santos Héctor e Isaura Abelairas. En este caso, habla de “relevancia administrativa”, descartando la penal.

No encuentra el representante del Ministerio Público que hayan sido acreditadas las “serias sospechas de connivencia” en algunos reconocimientos de crédito para obras con las empresas adjudicatarias y descarta los “fines espúreos”. La titular del juzgado de Instrucción número 1, que se reincorporará en septiembre, tendrá que tomarse su tiempo para fundamentar su resolución respecto a dicha causa. Fuentes judiciales confirmaron que no se prevé una decisión anticipada. Tampoco es probable que lo haga la titular de Instrucción 7 antes de que se reinicie el curso judicial.

Ambas causas, que han sido declaradas complejas a lo largo de estos años, levantaron gran polvareda pública tras estallar con las operaciones policiales con un elevado número de investigados, entre políticos, funcionarios y empresarios, más de medio centenar que podría quedar reducido a la mínima expresión a juzgar por los informes de la acusación pública tras analizar pormenorizadamente la documentación al respecto.n