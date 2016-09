El convoy seguirá de momento en la vía para su examen

Ahora queda pendiente el traslado del convoy accidentado hasta las dependencias de Renfe en Redondela mientras no finalice la inspección pericial. Así que el traslado no está previsto en los próximos días y hasta que se produzca, los vagones seguirán en la estación y bajo custodia policial.

Hay abiertas dos investigaciones sobre el accidente de O Porriño, la judicial y la de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios.

Un técnico de este organismo, Edmundo Parras, explicó a su llegada al Juzgado de O Porriño que la función de la comisión administrativa es investigar "las flaquezas y debilidades" del sistema ferroviario.

Se trata de "mejorar" el sistema, no "buscar culpables", apostilló Parras, quien incidió también en que la investigación que realiza su comisión es independiente de la judicial.

El tren que descarriló el pasado viernes en un tramo del municipio de O Porriño circulaba con exceso de velocidad, afirmó otro de los peritos, tras analizar los datos de una caja negra.

El perito Juan Carlos Carballeira confirmó el exceso de velocidad del convoy, en declaraciones a un grupo de periodistas a la salida del Juzgado de instrucción dos de O Porriño, que instruye la investigación sobre el accidente.

Carballeira, que compareció ante el Juzgado para explicar el contenido de esa caja negra del tren de la operadora Renfe, indicó que han logrado extraer "datos relevantes" de carácter técnico sobre velocidad y otros parámetros.

El perito tiene previsto dirigirse hacia el lugar del accidente, en el que murieron cuatro personas y resultaron heridos medio centenar más, para analizar el terreno. n