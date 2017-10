Convocadas concentraciones a las 20 horas, en Vigo en el Marco

En Vigo la concentración de las 20 horas serán ante el museo Marco, en Ourense en la Casa de Chocolate, en A Coruña en el Obelisco, en Santiago en la Praza do Toural, en Lugo ante el edificio Multiusos da Xunta, en Pontevedra en la Praza da Peregrina, en Ferrol en la Praza de Amada García, en Cangas en la Praza do Concello, en Monforte en la Praza de España, en Ribeira en la Praza do Concello, en Cambados también en la Praza do Concello, en Lalín en la Praza de Lóriga, en As Pontes ante el Concello, en O Carballiño en la praza Maior, también en la praza Maior de Ribadavia, en Rianzo en la Praza de Padrón, en Betanzos y en Verín en la Praza do Concello, en Nigrán en la Paseo de A Ramallosa y finalmente en O Barco será a las 19 horas ante el Concello.