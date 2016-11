Vuelven los tiempos de fricción entre el Gobierno autonómico y la ciudad. O esa es la lectura que Abel Caballero hace a la moción que ayer llevó el Partido Popular al pleno en el Parlamento gallego sobre la constitución del Área y el transporte metropolitano. Para el regidor esta es “una intromisión en la política local por parte de Núñez Feijóo, de la que no existen precedentes”. Lo consideró muy grave, ya que a su parecer, por primera vez “un partido utiliza la Cámara autonómica para hacer oposición a un gobierno local”. Ante esta situación que calificó de “chantaje”, Caballero aseguró que “esta ciudad aguantará”.

Una vez, el alcalde considera que todas estas acciones responden a una razón orquestada desde la Presidencia: “No quiere el Área, nunca la quiso, pero se la arrancamos porque temía perder las elecciones; ahora, con mayoría absoluta, vemos al Feijóo más duro en contra de la ciudad”.

Sin nombrarla, criticó la actutud de la diputada popular Teresar Egerique, que en la defensa de la moción ante el Parlamento, mostró las dos tarjetas de transporte, la de la Xunta y la de Vigo, diciendo que prefería la autonómica: “Es un gesto muy importante, porque se presentó a las elecciones para defender a esta ciudad”.

Asimismo, Caballero aprovechó su comparecencia ante los medios para cargar contra el grupo municipal del Partido Popular, al que acusó de “estar siempre del lado de Feijóo y de la Xunta, contra los intereses de la ciudad y (en este caso) de la legalidad que favorece a Vigo, porque nos dan la razón”, aseguró. Criticó las declaraciones de la portavoz del PP vigués, Elena Múñoz, donde defendía que “Vigo tiene que pagar lo que manda la Xunta”.

“El funcionamiento del transporte no impide la constitución del Área”

nnn Ante el motivo esgrimido por los alcaldes del Partido Popular para pedir el aplazamiento del pleno de constitución del Área, la no incorporación efectiva de Vigo al transporte metropolitano, Caballero contesta que no es condicionante. Ayer, con el documento firmado por todos los regidores previo a la aprobación de la Ley, apuntó que “el funcionamiento del transporte metropolitano no impide la constitución del Área”, ya que según, habla de que es requisito para su puesta en marcha efectiva, pero no la celebración del pleno del 1 de diciembre para su constitución, que se mantiene.

El alcalde recordó que él se limita a cumplir con la ley y retó a los que no lo hagan o a los que inviten a no hacerlo con asumir “las responsabilidades políticas y de otro tipo” que conlleve ese decisión. Recordó que en el texto legal el encargado de convocar el pleno es el alcalde de Vigo, por tanto, el responsable de no hacerlo.

Seguro de haber hecho todo lo que le correspondía, firmando la entrada de Vigo en el transporte metropolitana, exigió, una vez más, “que entre en vigor cuanto antes” y volvió a invitar a los técnico de la Xunta a llevar el convenio con Vigo a un contencioso administrativa, “si no están de acuerdo con la interpretación que hacen los técnicos y juristas municipales”.

Defendió la postura del Concello, insistiendo en la idea de que “lo que quiere Feijóo es que la Xunta invite a viajar en los autobuses de la ciudad, mientras Vigo paga”. Recordó la que consideró, una “generosidad absoluta de esta ciudad” con el resto de los concellos, “al firmar el convenio del transporte”, pero descartó que Vigo tenga que pagar 46 céntimos en todos los viajes urbanos en la concesionaria municipal de Vitrasa, mientras la Xunta pone “cero euros”.n