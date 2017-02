El tejido empresarial vigués está preocupado por la convocatoria de huelga en la estiba, que se iniciará el próximo día 6. La consignataria y compañía de logística viguesa Kaleido, una de las empresas miembro de la Sociedad General de Estiba Portuaria (Sagep), considera que esta protesta no es el modo de encarar la reforma del sector y apuesta por el nuevo modelo que contemplan que mejore la competitividad y permita recuperar toneladas perdidas. Por su parte la CEP, la Confederación de Empresarios de la provincia, mantiene que el puerto vigués no es competitivo, lo que les preocupa por sus consecuencias económicas y por el desvío de mercancía a las terminales marítimas de Portugal, sobre todo Leixoes, en Oporto.

Ayer se pronunció en Vigo sobre este conflicto el director general de la multinacional del sector logístico del Puerto Kaleido, Xoan Martínez. Este apuntó que la huelga anunciada por los estibadores "no es la manera de afrontar un cambio que ya se estaba demorando mucho", como es la liberalización del sector, y avanzó que según sus cálculos en la dársena de la ciudad el nuevo modelo permitirá "recuperar muchas toneladas".

Martínez incidió en que las empresas logísticas ven "con muchísima preocupación" la situación, ya que la estiba y desestiba son "una parte fundamental de la capacidad que tienen los puertos para importaciones y exportaciones", y la movilización afectará al "comercio exterior de España y Galicia", cuyo principal puerto de referencia es el de Vigo.

En este marco pidió "cabeza fría" para que la economía española, y dentro de ella la gallega, "no sea una damnificada más". "Pensamos que no es la manera de afrontar un cambio que ya se estaba demorando mucho", ha insistido sobre la huelga.

En este sentido, ha explicado que el Decreto Ley de la reforma de la estiba portuaria supone "un cambio de modelo de la estiba" que hace que el sector, "en vez de estar adscrito a una normativa en un rango de no competitividad, pase a uno de competitividad".

"El cambio es brutal sobre todo para las empresas que exportan e importan, que pasan a solicitar un servicio liberalizado en vez de uno que está encorsetado en la forma de trabajar, que es anacrónica y no tan competitiva", sostuvo Martínez durante sus declaraciones en las instalaciones de Kaleido en el muelle de Areal.

Añadió que la diferencia para las empresas "será muy grande" tanto en términos tarifarios como de tonelaje, ante lo que auguró que con un nuevo modelo liberalizado, el Puerto de Vigo podría "recuperar muchas toneladas que se marcharon en esta última década".