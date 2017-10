Condena para el acusado de colarse en casa de su ex

nnn El hombre que fue detenido a principios de mes hasta en tres ocasiones casi consecutivas por saltarse la orden de alejamiento sobre su expareja en cuatro ocasiones aceptó ayer 6 meses de cárcel por uno de los quebrantamientos.

En la vista de conformidad celebrada en el Penal 1 de Vigo, El acusado reconoció los hechos si bien afirmó que fue un quebrantamiento “involuntario, porque no sabía que estaba a menos de 200 metros”.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 1 de octubre, cuando A.F.A., de 49 años y natural de Ourense, pese a tener una orden de alejamiento de su ex compañera sentimental por una condena de amenazas leves en el ámbito de la violencia de género, se personó en el domicilio de la mujer. En el escrito fiscal inicial se relata que el hombre se dirigió a la cocina y cogió una botella de dos litros de Coca-Cola y mientras la retorcía con sus manos le dijo “esto se lo hago a la botella por no hacértelo a ti en el cuello”.

La Policía le detuvo horas después, por la noche, en la calle Aragón, a 130 metros de distancia del domicilio de la víctima. Inicialmente, por este delito se le pedía un año de prisión, si bien finalmente el acuerdo permitió rebajar la pena a seis meses.

A.F.A.fue enviado a la cárcel de forma preventiva tras la última detención que se produjo sólo un día antes de que fuera citado por el juzgado para un juicio rápido y horas después de un arresto anterior.

La Policía informó tras las detenciones que el hombre llegó a colarse en el domicilio descolgándose por el balcón. Una de las veces fue localizado por los agentes en el interior de un armario, tapado con una manta.

La reiterada “rebeldía” por parte del acusado llevó a la Fiscalía a solicitar su ingreso en prisión provisional. Ayer se sometió a uno de los juicios rápidos y aunque era una vista de conformidad y no tenía que declarar sí quiso, antes de aceptar la pena acordada, matizar que lo hizo de forma no voluntaria.

La víctima también acudió a los juzgados si bien finalmente no tuvo que prestar declaración al no llegarse a celebrar el juicio.

El hombre habría negado ante el juzgado de Violencia coacciones o amenazas a su ex y argumentó un motivo económico.n