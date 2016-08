Concello y Xunta, aún sin acuerdo en el bus a Peinador

El gobierno municipal ha insistido en que ha de ser la Xunta la que financie la integración del bus a Peinador en el plan de transporte metropolitano, al tiempo que ha reprochado al Gobierno autonómico que reclame ahora esa condición, cuando "no pone nada de eso en el convenio" remitido al ayuntamiento. Así lo dijo la concejala de Transportes, Ángeles Marra, al término de una reunión con el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, celebrada en la Delegación Territorial de la Xunta.

Al término de dicha reunión, la concejala socialista criticó que la Administración autonómica reclame ahora la inclusión de esa línea directa de bus (entre el casco urbano y Peinador) en el sistema de transporte metropolitano, cuando esa condición no se establecía en el convenio propuesto. Marra reconoció que el coste de esa medida es el principal escollo para llegar a un acuerdo y firmar dicho convenio, que contempla una aportación de la Xunta de 260.000 euros anuales para dicha línea de bus. En relación a esto, ha apuntado que el Ayuntamiento propone una tarifa "barata y razonable", de 2 euros --un euro menos que el coste del bus de Santiago a Lavacolla--, mientras que la Administración autonómica apuesta por integrar la línea en la red de transporte metropolitano y abaratar el precio hasta 0,86 euros (para usuarios de la tarjeta)."Con una financiación de 260.000 euros al año, no llega", ha señalado la edila.

Por la Xunta, Francisco Menéndez defendió que esa línea forme parte del plan de transporte metropolitano "igual que en Santiago", aunque ha recordado que, en el caso de Vigo, se trata de un servicio que prestaría la concesionaria municipal, mientras que el autobús a Lavacolla es una concesión autonómica. Menéndez dijo que el Gobierno gallego tiene intención de firmar el convenio "lo más rápido posible", y que ambas administraciones han acordado intercambiar nueva documentación en los próximos días "para seguir avanzando".

Elena Muñoz pide que funcione ya el transporte metropolitano

nnn La portavoz del PP en el Concello, Elena Muñoz, instó al alcalde Abel Caballero a “que ponga en marcha de forma inmediata” el transporte metropolitano, casi dos meses desde la firma del convenio. Muñoz recordó que, tras la firma del acuerdo a principios de julio, Caballero “sigue sin dar señales de vida”.

El regidor anunció en julio que trataría de poner en marcha el servicio antes de septiembre, aunque Vitrasa advirtió de que no habría tiempo para adaptar los autobuses a la "tarjeta azul" hasta quizá octubre. La portavoz popular resaltó que la inacción del alcalde “le cuesta a cada uno de los vigueses usuarios del transporte metropolitano alrededor de 1.000 euros al año”. “Durante mucho tiempo, nuestro grupo municipal solicitó la incorporación de Vigo en todos los foros posibles: públicamente, en el pleno municipal e incluso en el pleno de la Diputación. Y cuando por fin se firma el convenio, después de año y medio negando esa firma por mero capricho personal, Caballero sigue privando a los vigueses de beneficiarse de estos descuentos”.

En este marco, Muñoz Fonteriz ha destacado que la adaptación de los autobuses de Vitrasa podía haberse iniciado “mucho antes de la firma del convenio en julio”. “Lo estamos comprobando todos los días: con los parques y jardines o con el estadio de Balaídos, aún en obras por el mismo motivo: no sabe gestionar", aseguró. n