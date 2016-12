Sin sorpresas, el pleno del Concello de Vigo dio el "sí" definitivo al presupuesto municipal para 2017, por un total de 233 millones, con el voto del PSOE y el "no" de la oposición. El gobierno vigués no aceptó ni una de las 40 alegaciones vecinales y ciudadanas, como tampoco a las 60 enmiendas antes presentadas por PP y Marea, que insistieron en calificar de "gobierno del no" al PSOE, que también tumbó las tres iniciativas de la oposición en asuntos sobre Vitrasa, demografía y el Lagares.

Por su parte, el gobierno vigués insistió en que ya había incluido "miles de sugerencias" de los vecinos durante todo el año y en que se trata del primer presupuesto aprobado por una corporación en Galicia. El concejal de Facenda, Jaime Aneiros, defendió el documento económico, del que destacó que fue elaborado para atender a las familias y para generar empleo, y que colocan a Vigo "a la cabeza de Galicia y de España". "Son los presupuestos que necesita la ciudad, unos magníficos presupuestos", dijo el edil socialista. En cuanto a las alegaciones, Aneiros mantuvo que todas las presentadas fueron rechazadas porque "no encajaban en los supuestos legales" para ser incorporadas al presupuesto. Asimismo, precisó que algunas de las propuestas planteadas proceden de "un grupo de personas que se empeña en ir contra la ciudad", por reclamar que Vigo pague competencias propias de la Xunta o que se elimine gasto en becas de inglés o en la UNED. En ese grupo incluyó al BNG, que también presentó alegaciones, así como asociaciones vecinales y ciudadanas. Y recordó en varias ocasiones -como hicieron luego otros concejales- que Caballero había conseguido el 52% de los votos en las municipales.

Por su parte, el grupo municipal del PP lamentó que el gobierno de Caballero está "instalado en la autocomplacencia" y "solo se escucha a sí mismo". Muñoz insistió en que el presupuesto de 2017 es un "corta y pega" del actual, y que "lo más triste es que no van a ser capaces de ejecutarlo". Según apuntó, el gobierno de Caballero da luz verde "con su rodillo" a un presupuesto que "dice no" a mejorar las políticas sociales, atender al empleo juvenil, mejorar el transporte a las parroquias o ayudar al comercio y al turismo y sólo tienen como mérito "ser el primero en aprobar los presupuestos" y crear "vigueses de primera y de segunda" o "castigando a la Universidad con el IBI, que no sé qué le ha hecho", ironizó.

El portavoz de Marea, Rubén Pérez Correa, criticó que se hubieran "laminado" las alegaciones, pese a que había "propuestas muy interesantes", y que las cuentas no hubieran sido consultadas con colectivos sociales y vecinales. Así, insistió en que "la mayoría de las obras de humanización no fueron consultadas con los vecinos", y puso de ejemplo la calle Bueu. Lamentó que el gobierno local hubiera ignorado el ofrecimiento para instalar una herramienta informática que permite la participación de los ciudadanos en las cuentas como recomienda la FEMP.

"Las cuentas abarcan todas las necesidades de los vigueses"

El portavoz del PSOE, Carlos López Font, fue como siempre más duro y reiteró que los presupuestos de 2017 "abarcan perfectamente todas las necesidades de los vigueses". Y acusó al PP de "ir contra Vigo" para "seguir las indicaciones de Feijóo" que "no soporta" los "diez años de gobierno del alcalde".



"El gobierno vigués ha dicho cien veces no a la ciudad"

La portavoz Elena Muñoz criticó que se presentasen 100 enmiendas (entre las mociones y las alegaciones ciudadanas) y que el gobierno local hubiera dicho "cien veces que no" a Vigo. Muñoz advirtió de que ese "no es un talante" y que en 2017 los vigueses "pagarán impuestos y agua más caros".



"Se hacen actuaciones sin contar con los vecinos"



Rubén Pérez insistió en que las 40 alegaciones "laminadas", la totalidad, demuestran que el Concello no cuenta con los vecinos. "Ni una propuesta ha sido incluida, es más ni siquiera se preguntó a las asociaciones más próximas por sus problemas y necesidades", insistió el portavoz de Marea.