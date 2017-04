El concello de Vigo admite que no hay "plan B" ante el rechazo del presidente del Celta a la concesión de Balaídos

Así lo ha manifestado el portavoz del gobierno vigués, Carlos López Font, a preguntas de los medios sobre esa negativa de Carlos Mouriño, avanzada por varios medios, a aceptar la concesión administrativa y el aprovechamiento comercial de locales a cambio de un canon.



El presidente de la entidad celeste puso sobre la mesa la posibilidad de comprar el estadio municipal o, como alternativa, disponer de espacios y licencia para construir unas nuevas instalaciones. Ante la falta de acuerdo con el gobierno de Caballero, el propio Carlos Mouriño advirtió de que contempla la posibilidad de construir una ciudad deportiva para el Celta en algún municipio vecino.



El Ayuntamiento descartó la venta del estadio, que es patrimonio municipal y es un bien demanial, por tanto de dominio y uso público. Como alternativa, ofrece una concesión administrativa (una propuesta que ya fue planteada por el PP) por 50 años, cuyas condiciones está perfilando a través de un estudio encargado a una auditoría.



En esa línea, y sobre la posibilidad de que haya un `plan B` tras el rechazo del Celta, Carlos López Font ha afirmado que el gobierno municipal "solo maneja un `plan A`, que es conocer el resultado de la auditoría antes de posicionarse".



MAREA DE VIGO Y PP



Por su parte, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha advertido de que la ciudad ha sido "muy generosa" con el Celta, y le ha dado "opciones", pero "no hay más margen". "Ya sé que en México las cosas funcionan de otra manera, pero aquí el patrimonio público no se liquida. Balaídos no se va a vender", ha incidido.



"No pasa nada, hay clubes que desaparecen y la gente no se suicida en masa", ha ironizado, y ha recordado, en alusión a la construcción de una ciudad deportiva, que se está redactando un PGOM "y habrá que buscar dónde queremos un nuevo estadio".



Finalmente, la portavoz del PP, Elena Muñoz, ha subrayado que "la gran pregunta es si el alcalde hace todo lo que está en su mano" para explicar al presidente del Celta la oferta de concesión, y ha reclamado a Caballero "que hable claro" y dé a conocer los detalles de esa oferta.