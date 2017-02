El Concello usará la nueva vía para 'desatascar' suelo

n n n La incógnita se despejó finalmente ayer: la portavoz del PP Elena Muñoz pidió al alcalde que explique si va a utilizar la norma urbanística provisional aprobada por la Xunta en la ley de acompañamiento de los Presupuestos y pensada para desatascar suelo en Vigo y Ourense, ciudades donde se han anulado los planes generales, y la respuesta se la dio Abel Caballero en un paseo por Camelias, afirmando que el ayuntamiento utilizará dicha vía y de forma amplia.

Abel Caballero incluso aseguró que la autoría de la norma era suya y confirmó que se echará mano de la misma porque "la propusimos nosotros" aunque no precisó en qué tipo de actuaciones: "En su momento diremos cómo, de qué forma y en qué lugares" se hará.

El regidor vigués incidió en que Vigo propuso recuperar ámbitos administrativos a través de estos mecanismos y que su idea iba "más allá" que la Xunta, que fue "más restrictiva". Abundó en que "cuando la Xunta quería resolver problemas urbanísticos pensaba más en Ourense" y por eso pidió "que se cuelguen pocas medallas algunos que vienen a dar ruedas de prensa", dijo sobre Muñoz.

La norma aprobada por la Xunta fue impulsada por el Gobierno gallego y pactada con el grupo parlamentario socialista, que aunque votó en contra -por haber tras leyes anexas- introdujo algunos cambios, entre ellos una ampliación de los plazos de utilización, que estará en activo durante tres años y medio desde su entrada en vigor: es decir, hasta rozar 2021. No queda claro cuáles podrían ser los ámbitos de aplicación concreta y en qué urbanizaciones. Y eso fue lo que ayer reclamó Elena Muñoz, que exigió al gobierno local que aclare "cuándo se van a poner a trabajar", a qué ámbitos puede afectar esta ordenación provisional y en qué momento comenzará el estudio como paso previo a la tramitación provisional. Muñoz recordó que la ley fija una serie de plazos, de un año para el borrador de un nuevo plan general, dos años para la aprobación provisional y tres y medio para la definitiva; es decir, que le "pone deberes" al consistorio vigués, y "ahí es cuando nos empezamos a preocupar", ha dicho. "El alcalde tiene el marcador a cero y la obligación de cumplir los plazos. Si no, la ordenación provisional pierde su efecto", ha advertido, señaló la portavoz del PP, que indicó que se trata de la segunda ley pensada en Vigo, donde no hay PGOM.