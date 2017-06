El Concello peatonalizará el casco histórico de Bouzas  partir del día 9 de junio

Una junta de gobierno extraordinaria adjudicó está mañana el proyecto del túnel de Porta do Sol a la UTE formada por GOC, Ingeniería e innovación S.L. y Capitel Arquitectura.

El presupuesto global de esta obra que permitirá crear una gran plaza pública peatonal en Porta do Sol es de 6 millones de euros

La obra podría estar lista en 2019.

También se adjudicó la humanización de la segunda fase de la calle Bueu por 600.000 euros y el próximo lunes empiezan las catas y sondeos para instalar un ascensor en el parque Camilo José Cela que una Torrecedeira con Pi i Margall.

El alcalde asiste esta tarde a la presentación de las 14 nuevas rutas nacionales e internacionales de Iberia y Air Nostrum, un acto al que acudirá el sector de la hostelería, agencias de viajes y otros profesionales

Las rutas de Air Nostrum unirán Vigo con Bilbao, Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante, Palma, Ibiza, Menorca, Gran Canaria, Londres, París y Roma. Iberia llegará a los cinco vuelos diarios a Madrid y un vuelo semanal a Tenerife en verano.

Preguntado por el convenio con la Xunta para el transporte a Peinado, el alcalde dijo que "estaba acordado pero no lo quisieron firmar" y apunto que la línea de Vitrasa al aeropuerto, que es lenta por ser un bus urbano, tiene cada vez más pasajeros