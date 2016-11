El Concello invirtió el superávit de 2015 en humanizaciones y pago de deuda

Desde 2008, primer ejercicio completo con Abel Caballero como alcalde, el Concello de Vigo ha mantenido en sus cuentas públicas superávit, que en total supera los 180,7 millones de euros. Pero ¿qué pasa con esos fondos? El resultado positivo de la liquidación del presupuesto, es decir, la conclusión de que ha habido más ingresos que gastos, está sujeto por el Ministerio de Hacienda a unos límites legales que básicamente son cancelación de deuda, obligaciones pendientes e inversiones financieramente sostenibles. Estas inversiones no pueden suponer un compromiso de gasto para el año siguiente, así que tiene que tratarse de una inversión puntual, como una obra, pero no un proyecto que necesite mantenimiento, como el caso de una guardería.

En 2015 el superávit alcanzó los 22,36 millones de euros, un 5% más que el ejercicio anterior y alrededor del 9% del presupuesto. Los números verdes de las cuentas del Concello de Vigo de 2015 han permitido a lo largo de este año hacer inversiones en humanizaciones por importe de 7,1 millones de euros. En concreto ha sido para las obras de Rosalía de Castro, campo de fútbol de Cabral y San Roque, parque de bomberos, las escaleras de Porta do Sol, calle Bueu, Gregorio Espino, Aragón, Doctor Corbal, para parroquias, parques infantiles, el mercado Berbés y la calle Llorente. En este listado también estaba el aparcamiento del Álvaro Cunqueiro, pero de momento no ha podido ser ejecutado por la falta de permisos por parte de la Xunta.

El resto de los fondos se destinaron al pago de deuda, que ha quedado totalmente cancelada, con lo que el Concello de Vigo ha logrado alcanzar deuda cero. El Concello ha amortizado deuda en los últimos tres años por importe de más de 60 millones de euros tras una serie de pagos adelantados aprobados por el pleno de la Corporación en un total de siete préstamos.

Sin embargo el alcalde, Abel Caballero, ha defendido ante el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que los ayuntamientos puedan elegir en qué gastar su superávit, en lugar de que esté limitado. Así se lo ha hecho saber como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

“Ayuntamientos y Diputaciones queremos ser los que gastemos nuestro propio superávit, y no queremos que se transfiera por la vía del hecho a permitir gastos, o cubrir déficit, de comunidades autónomas, de Seguridad Social ni del Gobierno de España”, señaló Caballero hace unos días en la junta de gobierno que la FEMP.

Se trata de 4.500 millones de euros, el 0,45% del PIB español “y en la junta de gobierno de la FEMP hemos coincidido todos en que los ayuntamientos y diputaciones queremos gastarlos en nuestras propias competencias, en políticas sociales que practicamos, en políticas de empleo, en prestación de servicios, apoyos al transporte público y tantas y tantas acciones de política que llevamos desde los Ayuntamientos”, concluyó.

Un presupuesto local de 233 millones y 22,3 de excedente

El gobierno local presentó para 2017 unos presupuestos de 233 millones de euros, lo que supone un incremento del 7'1 millones (un 5'15% más) con respecto a los anteriores. A ello habrá que sumarle el superávit de este año, que se conocerá cuando se produzca la liquidación del presupuesto, pero que en los últimos años ha rondado los 20 millones. En 2015, última liquidación del presupuesto disponible, fueron 22,36 millones de euros.

En los presupuestos para el próximo año la partida más beneficiada vuelve a ser la de política social, con una subida del 12%, así, se destinan 14,2 millones de euros. A educación se otorgan 13,7 millones, ya que según Caballero, "es una prioridad".

El apartado de inversiones supone el 7% del presupuesto total. Se incrementa en 6,5 millones, casi un 60% más que en 2016. Incluye humanizaciones en el centro y en las parroquias, la panificadora y la instalación de ascensores en Torrecedeira y San Salvador. A esta partida hay que sumar el superávit y los convenios con la Diputación, que también se destinarán a inversiones.

Superávit del Concello

2008: 33,9 millones

2009: 26,6 millones

2010: 20,5 millones

2011: 13,7 millones

2012: 20,2 millones

2013: 22,17 millones

2014: 21,26 millones

2015: 22,36 millones