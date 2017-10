El Concello estudia pedir la declaración de zona catastrófica que el PP apoyaría

El Concello ya trabaja en la cuantificación de los daños causados por los incendios de este fin de semana. Una vez tengan los resultados, los técnicos municipales estudiarán si pedir la declaración de zona catastrófica para la ciudad o para alguna de sus parroquias. Hoy por la tarde están convocados todos los presidentes de las comunidades de montes para evaluar los efectos en la masa forestal, que se sumarán a las pérdidas en viviendas. Mientras, la Policía y los Bomberos ya realizan sus informes.

Desde el Partido Popular ya confirmaron su apoyo en el caso de hacer oficial la solicitud al Gobierno. Así, la portavoz municipal, Elena Muñoz, aseguró en rueda de prensa que con ello se permitiría “a los vigueses acceder a las máximas ayudas”. Para lograrlo, demandó la implicación activa de todas las administraciones: “Es el momento de estar todos unidos”, dijo.

El alcalde dio prioridad a estos trámites en su agenda, tal y como confirmó ayer en comparecencia ante los medios: “Estos días prefiero quedarme en aquí porque hay muchas cosas que hacer”, dijo en referencia a la anulación de la reunión con Adif, miembros del Gobierno y de la Xunta, prevista para este miércoles. “Yo dirigí las acciones contra el fuego desde el terreno y conozco muy bien la situación; en Navia fui quien autorizó a los vecinos el uso de las mangueras del colegio para aplacar el incendio hasta que llegaron los bomberos”, afirmó Caballero, quien aprovechó la ocasión para volver a agradecer a los ciudadanos, a las fuerzas de Seguridad, a Protección Civil y a los bomberos su actuación que permitió que “en 20 horas se controlase la crisis más grave de esta ciudad”.

Con respecto a la petición de los populares de llevar los incendios a un pleno extraordinario, el regidor no descartó la idea, aunque afirmó que no era el momento: “Siempre habrá tiempo para el debate, tendrá su espacio político”, se limitó a declarar. Ahora centró su interés en gestionar las medidas a tomar y buscar soluciones. “Es algo que tiene que dirigir Vigo para toda una zona afectada”, apuntó.

La extinción del fuego supuso un 12% más en el consumo del agua que saldrá gratis

Desde el Concello detectaron un incremento en el consumo del agua, coincidiendo con la jornada del incendios en la ciudad. El aumento, que supondría un 12,5% más del gasto habitual, se explica por la acción vecinal contra el fuego.

Concretamente, los vigueses gastaron a mayores 8.674 metros cúbicos de agua, lo que equivale a mil camiones de bomberos.

El alcalde anunció ayer que este excedente en el consumo no se incluirá en la factura del agua. Informó de que utilizará un programa informático para deducir el gasto destinado con este fin y se abonará a la cuantía a pagar. De todas formas se establecerá una línea telefónica en la OMIC (Oficina Municipal de Información ao Consumidor) para que los vecinos hagan sus reclamaciones, si no coinciden con los descuentos aplicados.

Asimismo, el alcalde tranquilizó a la población, asegurando que tanto las presas de Eiras como la de Zamáns, proveedoras del agua de la traída en Vigo, no están afectadas por las escorrentías de cenizas arrastradas por la lluvia. “Por el momento las precipitaciones caídas no suponen ningún riesgo, aunque estamos muy atentos”, afirmó.

Caballero indicó que desde Vigo, a través del teniente de alcalde mantienen un contacto constante con el alcalde de Fornelos, Emiliano Laxe, donde se sitúa el embalse de Eiras. Basándose en las predicciones actuales, consideró que las lluvias tendrán la suficiente fuerza como para arrastra los restos de los incendios al agua. Sin embargo, recordó que si eso llegase a pasar, “el agua de Vigo pasa por una nave potalizadora de gran potencia”, afirmó. Así, el regidor aseguró que no existe riesgo para el consumo de agua potable.

Finalmente, Caballero agradeció el interés prestado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y de los líderes políticos, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que se acercaron a Vigo para conocer las dimensiones de los daños. Asimismo, hizo extensivo el reconocimiento a todas las muestras de solidaridad recibidas.n