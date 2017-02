El Concello envía a Fomento el plan del tramo urbano de la AP-9

El gobierno municipal remitirá al Ministerio de Fomento y a la Xunta de Galicia un anteproyecto de los accesos y salidas a la autopista AP-9 en la zona de Buenos Aires, en el barrio de Teis, que permitirían convertir en urbano ese último tramo del vial.

Así lo avanzó ayer Abel Caballero, en declaraciones a los medios, al tiempo que mostró su satisfacción por que el Gobierno central y el gallego “respalden” la iniciativa propuesta desde el Concello, de hacer urbano ese tramo de autopista, lo que permitirá conectar el centro de la ciudad con Teis a la altura de Buenos Aires, y evitará el paso de tráfico pesado por Sanjurjo Badía en dirección al puerto. “Esperaba un gesto para no impedir de forma inmediata la circulación de camiones por Teis y ha llegado”, afirmó.

“Para mí es una buena noticia, observar que el Gobierno es sensible a la reclamación del alcalde de Vigo”, afirmó el regidor, quien explicó que remitirá al Ejecutivo central y al gallego un anteproyecto, elaborado por el Club Financiero, “suficientemente detallado y técnicamente tan bien hecho que casi permite estimar el coste”. Subrayó que se trata de un tramo sin peaje, por lo que no supondrá una gran inversión.

Caballero recordó la reclamación de 12 millones de euros que le hace a la Xunta, ya que según asegura, le corresponden a la ciudad, ya que esa misma cantidad es la invirtió el Gobierno autonómico en el túnel del Parrote que benefició a Coruña, donde también aportó su consistorio. Apuntó que aprobaría que esa cantidad se destinase a financiar esos accesos a la AP-9: “Si cuestan más, buscaremos la forma de cubrirlo, y si cuestan menos, la Xunta nos seguiría debiendo”.

Da cinco días para que la Xunta explique las discrepancias sobre el transporte

El culebrón del Área y el transporte dio ayer otro paso con la carta que Abel Caballero dijo haber remitido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la que le da un plazo de cinco días para que “explicite ante el Concello y de forma oficial” cuál es su interpretación del convenio del transporte metropolitano y las discrepancias con respecto a la interpretación que hace el gobierno vigués.

Según explicó el regidor en declaraciones a los medios, el acuerdo que él firmó “dice que Vigo financia el bus urbano conectado al interurbano en las entradas y salidas, formando parte de un trayecto metropolitano, lo que supone 46 céntimos en los viajes de llegada y de ida”. Aseguró que desde el gobierno local “no sabemos cuál es la discrepancia de la Xunta con lo que pone el convenio, ni sabemos cuál la lectura que hace del convenio”. La Xunta, por su parte, mantiene que el convenio es el mismo que se aplica en el resto de ciudades gallegas y el que firmó Caballero el pasado verano. Y sin Vigo integrado de forma efectiva en el transporte, no hay Área, ahora con el asunto judicializado. El alcalde pide que la Xunta impugne sólo las discrepancias sobre el transporte, pero la Xunta mantiene que hay un convenio claro. En todo caso, habrá respuesta, aseguraron fuentes del Gobierno gallego.

En todo caso, Abel Caballero le da un ultimátum de cinco días al Gobierno autonómico, sin desvelar las consecuencias que tendría no responder. “En ese momento, Vigo empezará tomar decisiones”, sostuvo. “Y por el camino, la Xunta paraliza el Área aduciendo la cuestión del convenio del transporte, sin que conozcamos cuál es la divergencia”, ¨recalcó el alcalde, quien afirmó que los problemas para poner en marcha las canceladoras en buses “eran una patraña”. Y recordó que Vigo está pendiente de la programación de la Xunta para ponerlas en funcionamiento en los autobuses.