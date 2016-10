Cruz Roja gana la concesión del albergue municipal

La nueva concesión supone un incremento de 20 % de los fondos. Se destinan al comedor, a la atención en la calle, al piso de acogida, al piso de transición, al centro de día y al propio albergue.

La concesionaria del albergue es Cruz Roja, que se impuso a los otros tres aspirantes. Hubo, por tanto, un cambio en la adjudicación con respectos a los últimos años.

En otro orden de cosas, el Concello repartirá 1.600 entradas para acudir a Balaídos. Valoradas en 320.000 euros, son costeadas al 50% por el Celta y por el Concello: 1.100 serán para escolares de centros públicos, 200 para concertados, 35 para discapacitados, 245 para desempleo y 20 para voluntarios.

Vigo recibe de Unicef el premio de Buenas Prácticas en Políticas de Infancia.

Además el parque infantil de Venezuela comenzará su ejecución antes de finales de año. Duplicará su superficie a costa de la acera y el carril de aparcamiento. Se une a la dotación realizada en la Plaza Elíptica con canchas de baloncesto.

Caballero anuncia inversiones superiores a los cinco millones de euros para 2017

Asegura que ningún gobierno atendió tanto a las parroquias como el suyo. Ante las críticas vertidas por la portavoz del PP, Elena Múñoz, sobre ek abandono orzamental que sufre el rural gallego, aseguró que "no sabe ni dónde están las parroquias" y añadió que el problema del PP es que "no leen y no saben lo inteligentes que son los vigueses".