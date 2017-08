nnn La visita esta semana del alcalde de la ciudad, Abel Caballero, al complejo de As Travesas para comprobar el estado final de las obras del Pabellón Central y de la Pista Vermella ha sido el colofón de una veintena de fuertes actuaciones ejecutadas por el Concello en poco más de dos años.

El gobierno vigués ha actuado desde 2015 en más de una veintena de campos de fútbol y polideportivos de titularidad municipal para reformar y mejorar un parque de instalaciones que el uso y el paso del tiempo había llevado a condiciones obsoletas en muchos casos y a importantes deficiencias técnicas en otros.

La inversión, con fondos propios salvo una partida acordada con la Diputación de Pontevedra, según se recoge en la suma de contratos que el Concello publica en su portal oficial en internet (www.vigo.org), ha superado los 2,2 millones de euros entre nueve pabellones (Central, Carme, Vermella, ETEA 2, Teis, Carballal, Lavadores, Bouzas y Valladares) y doce campos de fútbol (A Xunqueira, Monte da Mina, As Travesas, Samil, ETEA, Bouzas, Cotogrande, As Relfas, A Guía, Sampaio, Meixoeiro y A Bouza). Reformas, recuperación del parqué, cambio de pista, sustitución del césped sintético, mantenimiento, nuevo polideportivo... Las actuaciones han sido de todo tipo.

Aunque el municipio cuenta con más instalaciones públicas a su cargo, la operación de reforma iniciada en 2015, soportada por la Concellería de Deportes que dirige Manel Fernández, ha alcanzado un elevado porcentaje de modernización de recintos.

El actual mandato está marcado en rojo por el gobierno local para estas obras: con polideportivos de 1986 (Teis), campos cuyo césped sintético había sido inaugurado en 2007 (Monte da Mina, en Castrelos, o A Xunqueira, en San Andrés de Comesaña) o incluso antes (Armando Cajaraville, Samil, 1999), el mayor plan de reformas llevará dos años más. Nunca antes Vigo había asistido a una ejecución de obras tan profunda y continuada.

Con la recuperación en 2015 de los campos de As Travesas y Samil, la puesta en servicio del terreno de juego de la ETEA y trabajos en el pabellón de Lavadores arrancaba ese año una cadena de actuaciones que el regidor no va a parar. n