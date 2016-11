El Concello abre el concurso para el párking del Cunqueiro

El aparcamiento municipal gratuito en el Hospital Álvaro Cunqueiro será una realidad seis meses a partir de la contratación de la obra. Ayer, se dio el primer paso por parte del gobierno local con la aprobación de expediente para la licitación del proyecto, lo que abre el concurso para la presentación de ofertas.

La actuación cuenta con un presupuesto de 718.118 euros, que se destinan a la primera fase del aparcamiento. Estará equipado con 400 plazas de estacionamiento.

La iniciativa de un aparcamiento de titularidad municipal surgió en septiembre del año pasado, cuando el alcalde anunció esa dotación, que en un principio iba a tener 500 estacionamientos. La parcela elegida ya era propiedad del Concello, por lo que no fue necesaria una expropiación. Sin embargo, licitación se retrasó más de lo esperado pues hubo que cambiar el uso, en principio con fines dotacionales, además de la tardanza en gestionar los permisos pertinentes entre las administraciones local y autonómica.

La parcela que albergará el aparcamiento municipal está situada entre el hospital y la avenida Clara Campoamor.

Desde el Concello dejaron abierta la posibilidad de ampliar las plazas de estacionamiento con la adecuación de una segunda parcela en las inmediaciones. En este caso, se necesitaría una mayor intervención.

Este parking gratuito vendrá a completar la oferta del privado y pretende evitar los estacionamientos en zonas prohibidas.

El personal del HAC se concentra para exigir soluciones a las colas

El gran atasco que cada mañana tienen que sufrir empleados y pacientes del Hospital Álvaro Cunqueiro ha llevado a la junta de personal a convocar una concentración para exigir soluciones. Será mañana viernes a las 11 horas en la entrada principal del hospital.

La junta de personal tiene varias peticiones, además de reclamar una solución para ir al trabajo sin soportar las enormes colas en el acceso, también piden la construcción del parking en el exterior del hospital en los terrenos municipales y de la Xunta y mientras no estén construidos la gratuidad del parking interior para los usuarios. Pero también que las multas queden sin efecto, ya que había por parte del concello un posicionamiento público de no retirar ni sancionar a los vehículos que no impidiesen el funcionamiento de las ambulancias ni autobuses públicos.

Los representantes de los trabajadores están especialmente preocupados por la situación de colapso que se vive cada mañana en el Álvaro Cunqueiro con el cambio de turno. Así que reclaman que el Sergas y la concesionaria pongan fin a las colas y demoras de primera hora de la mañana que achacan a la mala ubicación de las entradas al hospital. Por eso quieren que permitan a los trabajadores aparcar en el parking del público donde haya espacios. También piden otra entrada más al parking.