La concejala de Urbanismo prevé liberar miles de metros para edificar

n n n La concejala de Urbanismo, María José Caride, aseguró que el Concello usará las directrices de ordenación de la Xunta aprobadas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Galicia para desarrollar miles de metros cuadrados en Vigo pese a no contar con un Plan General actualizado, tras la anulación del PGOM 2008.

Caride lo dijo ante los medios antes de un encuentro con empresarios celebrado por el Foro de Urbanismo e Infraestructuras del Círculo, donde explicó las líneas de actuación de su departamento de cara a los dos años que restan. Afirmó igualmente que continúa en marcha la preparación de un nuevo Plan General con informes y otros preparativos, lo que ya había indicado en otras ocasiones, si bien no ofreció datos concretos ni fechas posibles para la presentación de un primer documento. Mientras tanto, Vigo continúa con el Plan General de 1988 adaptado en 1993 a las leyes de entonces del suelo de la Xunta, un modelo muy alejado de la actual ciudad.

Por eso la mayor novedad fue que la concejala de Urbanismo asegure que finalmente el Concello utilizará las normas urbanísticas de la Xunta para poner suelo a disposición. Según precisó, se aplicará dicha directriz a iniciativas de promoción privada que aunque no aparecen en el Plan 1993 ya estaban contempladas en el Plan de 2008 y se habían iniciado. Insistió, no obstante, en que se refiere a suelo urbano consolidado. La Ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Xunta ofrece, a juicio de María José Caride, “una pequeña oportunidad” para solventar al menos en parte la situación, hasta la disponibilidad de un nuevo plan. No quiso dar una cifra de cuánto podría suponer, pero insistió ante los empresarios en que se trata de miles de metros cuadrados para poder desarrollar. Excluyó, sin embargo, a ámbitos concretos, como por ejemplo A Seara, precisamente porque no había sido desarrollado.

Ya ante los empresarios, con representantes de varios sectores, entre ellos el marítimo y la promoción, insistió en el mismo mensaje en positivo: “Vamos a intentar aprovechar todos los mecanismos legales para sacar adelante cuantos más proyectos, mejor”. Con un moderado optimismo, Caride mostró su confianza en disponer del nuevo PGOM en los tres años y medio establecidos legalmente, una vez aprobada la ordenación provisional. En este sentido, y pese a la imagen que trasciende de falta de sintonía entre administraciones, Caride aseguró que “hay un trabajo diario y somos capaces de sacar cosas adelante por el interés general, por encima de intereses particulares o partidistas”.“Hay que hacer un nuevo Plan para 16 años, no para cincuenta, y estamos dispuestos a afrontar el compromiso”, dijo, en referencia a los plazos de tramitación.

Al tiempo que aseguró que ya se está trabajando en ello, insistió en que, paralelamente y con apoyo en los instrumentos legales citados, el Concello intentará dar respuesta a problemas derivados de la anulación del PGOM 2008 que afectan a ciudadanos y empresas, así como a algunos proyectos concretos. “Se tratará igual a los iguales, a los que estén en idénticas condiciones, sin ninguna situación singular. Hay muchas familias que vieron sus vidas truncadas (por la anulación del Plan) y queremos buscar soluciones”. “Necesitamos la complicidad de la ciudad”, alentó, “porque afortunadamente hay actividad en Vigo. Queremos resolver problemas, no generarlos”. n