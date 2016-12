El Colegio de Abogados de Vigo comparte la preocupación del alcalde ante una posible cancelación del AVE por Cerdedo

El alcalde de Vigo y presidente de la FEMP atribuye al "postureo" de Podemos el hecho de quedarse fuera del acuerdo estatal que impide cortar el suministro eléctrico a familias en situación de pobreza. "Les molesta que el protagonismo sea de la FEMP y del PSOE".

Caballero destacó que cortar la energia eléctrica en una casa equivale a un desahucio y que eso no lo puede decidir una empresa privada como ocurría hasta ahora.

Insiste en pedir a Zona Franca que le envíe los presupuestos de 2017, les acusa de querer regalar 5 millones a la Xunta y dice que el respaldará que sea la Xunta la que done los edificios a la Universidad y que zona franca aporte 5 millones para investigación en la Universidad.

"Fui a Coruña porque me invitó Paco Vázquez, el mejor alcalde de la democracia en España. Fue mi maestro, pero ya lo he superado, aprendí tanto que soy mejor que él".

Con el actual alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, habló del área metropolitana porque la ciudad herculina quiere crear la suya, sobre el techo de gasto que negocia como presidente de la FEMP ("aunque él no me votó") y sobre las relaciones del gobierno coruñés con el grupo socialista que optó por mantener en la confidencialidad